Ottocast porta a IFA 2025 tanti prodotti per rendere smart la vostra auto

Ottocast, azienda nata nel 2009 a Hong Kong, oggi è conosciuta in tutto il mondo con gli oltre 30 milioni di utenti, che ogni giorno acquistano e utilizzano i suoi prodotti per rendere smart, o migliorare l’intrattenimento, delle vetture. A IFA 2025 l’azienda è sbarcata con tutta la propria line-up di prodotti, innalzando notevolmente il livello qualitativo, e promettendo nel contempo funzioni di alta qualità, oltre che prezzi più che convenienti.

Ottocast Play2Video Ultra

Adattatore all-in-1 wireless, rappresenta la soluzione perfetta per gli utenti che sono alla ricerca del metodo migliore per trasformare il proprio Android Auto o Apple CarPlay cablato, in wireless. Al suo interno possiamo trovare già preinstallate tutte le principali applicazioni di streaming, con la possibilità di aggiungere fino a 5 delle app preferite. E’ semplicissimo da utilizzare, basta collegarlo alla porta USB-A, con aggiornamenti firmware automatici ricevuti via OTA, tramite l’app OttoPilot.

Può essere acquistato sul sito ufficiale di OttoCast a un prezzo di listino di 129,95 euro.

Ottocast NanoAI

Porta l’intelligenza artificiale all’interno della vostra vettura, con una interazione simile a quella umana, dotato di display interattivo per una interazione più intelligente. Lo schermo AI da 1,83 pollici risponde ai comandi vocali (solo in inglese o giapponese), mostrando aggiornamenti di rete in tempo reale, e sincronizzando anche con la musica. La tecnologia CloudSIM vi permette di essere sempre online, anche senza WiFi, hotspot o SIM.

In vendita a questo link a un listino di 302,95 euro.

Ottocast ScreenFlow

Il prodotto ideale per portare sulla vettura un display di grandi dimensioni completamente touchscreen, difatti Ottocast ScreenFlow è dotato di un pannello da 11,4 pollici, con touch fluido a 60fps, completamente a colori e di ottima qualità. Al suo interno si possono trovare le applicazioni di streaming principali, oltre a Apple CarPlay e Android Auto wireless. Semplicissimo da installare e utilizzare, è perfettamente compatibile con vari mezzi, tra cui Auto, Camion e anche Barche.

E’ disponibile sul sito ufficiale Ottocast a un listino di 129,95 euro.

Ottocast Mirror Touch

Ottocast Mirror Touch permette di controllare lo smartphone direttamente dal cruscotto della vostra auto, con una risposta intuitiva e in tempo reale, proprio come se steste utilizzando manualmente il device. E’ possibile effettuare il mirroring del telefono sul display integrato, con una connessione completamente wireless, senza dover avere sempre cavi ingombranti che occupano spazio all’interno della vettura.

Le sue ridottissime dimensioni ne facilitano l’installazione, estremamente semplificata. Può essere acquistato sul sito ufficiale a 129,95 euro di listino.

Ottocast MINI Flow

OttoCast MINI Flow non è altro che un mini adattatore wireless che permette di godere di Android Auto e Apple CarPlay senza fili, dopo averlo collegato alla porta USB-A della vostra vettura sarà possibile accedere ai suddetti servizi senza il collegamento via cavo. Compatto e discreto, è grande quanto una chiavetta USB, il collegamento è rapidissimo, anche ogni volta che viene riaccesa la vettura, con configurazione plug & play adatta a tutti.

Il prodotto è in vendita sul sito di Ottocast a un listino di 66,95 euro.