Materiale innovativo sfida le temperature estreme

Quando si parla di calore estremo, la mente corre subito a immagini spettacolari: astronavi che rientrano nell’atmosfera con la superficie che brucia, missili che sfrecciano a velocità ipersonica, reattori nucleari che spingono al limite la loro potenza. In tutti questi casi, il nemico invisibile è lo stesso: temperature oltre duemila gradi, capaci di mettere in crisi qualsiasi materiale conosciuto. Per anni gli scienziati hanno cercato una soluzione, ma i materiali isolanti tradizionali non reggevano: quelli che resistevano, finivano comunque per condurre troppo calore; gli altri si degradavano molto prima di arrivare a simili condizioni.

Nanotubi super-allineati bloccano calore estremo

La vera sfida non è solo fermare il calore che viaggia attraverso solidi e gas, ma bloccare l’irraggiamento termico, cioè quella forma di energia che si muove con i fotoni e che diventa dominante a temperature altissime. È un po’ come cercare di chiudere un rubinetto che non smette mai di spruzzare acqua da tutte le direzioni: finora sembrava quasi impossibile.

Eppure un team dell’Università di Tsinghua, in Cina, sembra aver fatto centro. Hanno creato un nuovo materiale a base di nanotubi di carbonio, ma non disposti a caso: li hanno fatti crescere in modo super-allineato e poi trasformati in strati sottilissimi, simili a tessuti. Impilando e avvolgendo questi strati, hanno ottenuto una struttura ultraleggera e porosa che riesce a ostacolare il calore su più fronti.

Funziona così: la conduzione solida è rallentata perché il calore deve attraversare infiniti strati sottili, pieni di vuoti che ostacolano le vibrazioni. Nei gas, i pori sono talmente piccoli che le molecole faticano a muoversi, perdendo energia e impedendo il trasferimento. E sull’irraggiamento, i nanotubi fanno la parte dei campioni: assorbono e diffondono l’infrarosso intrappolandolo sempre meglio grazie all’orientamento diverso degli strati.

I numeri parlano chiaro: una conduttività termica di 0,004 W/mK a temperatura ambiente e di 0,03 W/mK anche a 2.600 °C, prestazioni che superano di gran lunga gli isolanti tradizionali. Non solo: è stabile, resta quasi intatto anche dopo centinaia di cicli tra caldo estremo e temperatura ambiente, è leggerissimo, flessibile e può essere prodotto su larga scala.

Le applicazioni? Praticamente infinite. Dall’aerospazio ai missili, dai reattori a fusione ai forni industriali. Un materiale che sembra uscito dalla fantascienza, ma che potrebbe presto diventare la barriera invisibile che protegge le tecnologie più avanzate dalle fiamme del futuro.