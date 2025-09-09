Ad
AYN Odin 3: nuova svolta per le console portatili Android

È stata presentata la prossima console AYN Odin 3. Sarà il primo dispositivo portatile Android con Snapdragon 8 Elite.

scritto da Margareth Galletta
AYN Odin 3

Il mercato delle console portatili Android ha oscillato tra innovazioni e tentativi. Si tratta di un settore in continua evoluzione, oltre che estremamente competitivo, e i principali marchi sono continuamente a lavoro per trovare un proprio spazio. A tal proposito, AYN sembra intenzionata a proporre una vera svolta. Nel dettaglio, l’annuncio dell’Odin 3 ha catturato l’attenzione degli appassionati. A sorprendere è soprattutto la decisione di adottare uno dei processori più potenti disponibili sul mercato mobile: lo Snapdragon 8 Elite. Una scelta che potrebbe cambiare le regole del gioco, ma che porta con sé sfide non trascurabili.

AYN Odin 3: ecco cosa sappiamo

Riguardo le caratteristiche relative alla nuova console, sono attese alcune migliorie importanti. Il display OLED da 6 pollici con refresh rate a 120 Hz promette immagini brillanti e fluidità elevata. Mentre la batteria da 8.000 mAh garantisce autonomia simile al modello precedente. Il peso è 390 grammi, grazie a cornici più sottili e a un design leggermente più compatto, attento all’ergonomia.

Come anticipato, la console potrebbe presentare un Snapdragon 8 Elite. Con tale nuovo processore gran parte del lavoro dovrà essere rifatta. I driver ottimizzati sono pochi, e senza di essi anche un hardware di livello eccellente rischia di non esprimere tutto il suo potenziale. Alcuni esperti suggeriscono che i core Oryon presenti nel chip garantiranno comunque buone performance. Ma per titoli complessi e per sfruttare appieno la potenza della macchina sarà necessario attendere un adeguato supporto software.

A ciò si aggiunge la questione termica. Studi indipendenti su smartphone con Snapdragon 8 Elite hanno mostrato temperature operative più elevate rispetto ai chip precedenti. L’Odin 3 è stato progettato con un sistema di dissipazione più ampio, ma solo l’esperienza diretta potrà confermare l’efficacia di tale intervento. Il prezzo resta ancora un’incognita, ma curiosità è già alle stelle. Se il progetto riuscirà, l’Odin 3 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le console Android, con un impatto destinato a farsi sentire a lungo.

