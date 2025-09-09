Galaxy Z TriFold: nuovi leaks gli fanno prendere forma

Recentemente Samsung ha appuntato forte sul mondo dei pieghevoli grazie ai suoi Galaxy Z Fold e Flip, nonostante tutto però gli appassionati non sono ancora sazi dal momento che la curiosità attorno al progetto legato al dispositivo pieghevole a tre fasi è ancora tanta.

Questo dispositivo sarà il primo del suo tipo per la casa coreana e proporrà una tripla piega, potrebbe arrivare sul mercato più o meno per la fine dell’anno ed infatti iniziano a circolare le prime voci di corridoio proprio sul design e sulle funzionalità, non a caso recentemente un utente su X ha pubblicato tre video che mostrerebbero alcune delle caratteristiche di questo device, ovviamente non sono confermati come render ufficiali però ricordano molto le animazioni presenti nelle impostazioni dei dispositivi Galaxy.

I leaks online

Nello specifico, il primo video mostra come la funzione di ricarica wireless inversa funzionerà su questo device permetterà di caricare auricolari come le Galaxy Buds, basterà infatti appoggiarli sulla scocca posteriore, nella seconda clip invece viene mostrato come posizionare correttamente lo smartphone sui caricabatterie wireless suggerendo di farlo solo quando il dispositivo è totalmente chiuso, per ultimo abbiamo invece un video che mostra l’interazione con i terminali NFC, una funzionalità che Samsung ha già introdotto all’interno dei dispositivi pieghevoli e che sembra confermata anche per quest’ultimo.

Samsung sta lavorando a questo dispositivo decisamente da diverso tempo e ovviamente ogni fuga di notizie serve a delineare un quadro decisamente più chiaro di tutte le sue potenzialità, un occhio molto attento ovviamente sarà dedicato al multitasking per il quale il device sarà ottimizzato decisamente a puntino grazie all’introduzione di una specifica funzionalità che servirà ad offrire alla migliore esperienza d’uso possibile sotto questo punto di vista, non rimane dunque che attendere l’arrivo sul mercato internazionale, sebbene ci sia il rischio concreto che Samsung possa limitarlo ad alcune regioni.