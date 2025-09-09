Ad
Google Foto introduce Veo 3: le immagini diventano mini video

C'è una novità importante per chi utilizza Google Foto e riguarda le immagini che ora possono diventare clip animate

scritto da Felice Galluccio
Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Foto, introducendo Veo 3, il nuovo modello di generazione video. La funzione, presentata il 4 settembre, permette di trasformare una semplice foto in una clip animata di circa sei secondi, con una qualità superiore rispetto a quella offerta da Veo 2.
Il funzionamento rimane immediato: nel nuovo tab “Crea”, posizionato accanto alle sezioni Foto, Raccolta e Cerca, è possibile scegliere un’immagine e generare un mini video. Le opzioni disponibili sono due: “movimento leggero”, che applica un’animazione discreta, e “I’m feeling lucky”, che lascia libertà totale all’AI di interpretare lo scatto. I risultati possono poi essere salvati o condivisi direttamente dall’app.

Limiti, energia e altre funzioni

Google ha specificato che la generazione sarà soggetta a limiti giornalieri, con soglie più ampie riservate agli abbonati Google AI Pro e Ultra. Non si tratta di una scelta casuale: l’uso di modelli così avanzati richiede molta energia. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la creazione di un breve video con AI consuma elettricità paragonabile a due ricariche complete di un portatile.
Il nuovo tab “Crea” non si limita alla photo-to-video. Include infatti altre funzioni: Remix, che trasforma le foto in stili diversi come anime, fumetto o animazione 3D; e Highlight, che combina automaticamente più clip in un unico video tematico, ad esempio per “vacanze” o “compleanni”. Restano disponibili anche collage, animazioni e le già note foto cinematografiche.

Uno strumento più versatile

Con questo aggiornamento, Google Foto si conferma non solo come archivio digitale ma anche come vero e proprio laboratorio creativo. L’arrivo di Veo 3 su Vertex AI, la piattaforma dedicata alle imprese, mostra inoltre la volontà di estendere queste capacità anche in ambito professionale.
Al momento la funzione è disponibile soltanto negli Stati Uniti, ma il rollout internazionale dovrebbe iniziare a breve, portando le nuove possibilità creative di Veo 3 a un pubblico sempre più vasto.

