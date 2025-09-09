Google Foto introduce Veo 3: le immagini diventano mini video

Google ha annunciato un aggiornamento importante per Google Foto, introducendo Veo 3, il nuovo modello di generazione video. La funzione, presentata il 4 settembre, permette di trasformare una semplice foto in una clip animata di circa sei secondi, con una qualità superiore rispetto a quella offerta da Veo 2.

Il funzionamento rimane immediato: nel nuovo tab “Crea”, posizionato accanto alle sezioni Foto, Raccolta e Cerca, è possibile scegliere un’immagine e generare un mini video. Le opzioni disponibili sono due: “movimento leggero”, che applica un’animazione discreta, e “I’m feeling lucky”, che lascia libertà totale all’AI di interpretare lo scatto. I risultati possono poi essere salvati o condivisi direttamente dall’app.

Limiti, energia e altre funzioni

Google ha specificato che la generazione sarà soggetta a limiti giornalieri, con soglie più ampie riservate agli abbonati Google AI Pro e Ultra. Non si tratta di una scelta casuale: l’uso di modelli così avanzati richiede molta energia. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la creazione di un breve video con AI consuma elettricità paragonabile a due ricariche complete di un portatile.

Il nuovo tab “Crea” non si limita alla photo-to-video. Include infatti altre funzioni: Remix, che trasforma le foto in stili diversi come anime, fumetto o animazione 3D; e Highlight, che combina automaticamente più clip in un unico video tematico, ad esempio per “vacanze” o “compleanni”. Restano disponibili anche collage, animazioni e le già note foto cinematografiche.

Uno strumento più versatile

Con questo aggiornamento, Google Foto si conferma non solo come archivio digitale ma anche come vero e proprio laboratorio creativo. L’arrivo di Veo 3 su Vertex AI, la piattaforma dedicata alle imprese, mostra inoltre la volontà di estendere queste capacità anche in ambito professionale.

Al momento la funzione è disponibile soltanto negli Stati Uniti, ma il rollout internazionale dovrebbe iniziare a breve, portando le nuove possibilità creative di Veo 3 a un pubblico sempre più vasto.