Google Veo 3 Fast: prime modifiche al generatore di video AI

Google ha da poco annunciato l’arrivo di Veo 3 Fast all’interno delle sue piattaforme Gemini e Flow. Una decisione che segna un nuovo passo avanti nella generazione video tramite intelligenza artificiale. L’integrazione di Veo 3 Fast in tali piattaforme rappresenta un aggiornamento importante. Lanciato solo di recente, tale modello è stato già oggetto di alcuni miglioramenti che ne potenziano ulteriormente le capacità. A parlarne è stato Josh Woodward, Vicepresidente di Gemini e Google Labs, attraverso un post ufficiale sui canali social. Secondo le sue parole, una delle novità più importanti è il raddoppio della velocità di generazione video. La quale ora permette di ottenere risultati più rapidamente senza compromettere la qualità visiva, mantenuta a 720p.

Google: le novità introdotte per Veo 3 Fast

Sono stati presentati cambiamenti anche riguardo l’accesso e l’utilizzo. Gli utenti del programma AI Pro potranno sfruttare alcune funzioni esclusive. Tra cui la possibilità di creare fino a tre video ogni giorno. Inoltre, per ogni generazione saranno necessari 20 crediti. In confronto al precedente limite di dieci video gratuiti, tale nuova modalità offre una maggiore flessibilità. Con la quota giornaliera che si rinnova ogni 24 ore. Flow, al centro di tale trasformazione, consente la realizzazione di videoclip della durata di otto secondi. Ciò basandosi sulle indicazioni fornite nei prompt scritti.

In tale contesto, è evidente come la competizione tra giganti tech nel campo della generazione video tramite AI è più viva che mai. Anche Microsoft ha proposto una propria proposta: Bing Video Creator. Alimentato dalla tecnologia Sora di OpenAI, tale strumento permette la generazione di video di cinque secondi direttamente dalla piattaforma Bing. In tal caso, i primi dieci video sono gratuiti. Mentre per crearne altri è necessario utilizzare 100 punti Microsoft Rewards. È utile sottolineare che, a differenza del servizio Google, l’utilizzo della piattaforma Microsoft non richiede la sottoscrizione di abbonamenti a pagamento. Non resta che attendere e scoprire quali altri cambiamenti ha previsto l’azienda di Mountain View per il suo Veo 3 Fast.