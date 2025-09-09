PosteMobile ripropone la Promo Summer a 4,99 euro

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha da poco rilanciato ufficialmente una nuova offerta. Si tratta della Promo Summer. Quest’ultima era stata proposta questa estate dall’operatore telefonico in questione. Ora, però, l’offerta è tornata nuovamente disponibile per qualche altro giorno. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino alla giornata del prossimo 21 settembre 2025. Questo ovviamente se l’operatore telefonico non deciderà di prolungare ulteriormente la disponibilità dell’offerta.

PosteMobile, continua la Promo Summer a soli 4,99 euro al mese

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha prorogato la disponibilità di una delle sue super promozioni. Come già accennato in apertura, si tratta della Promo Summer 2025 nota anche con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 50 Ed. 2025. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore durante i mesi estivi. Come già detto, però, ora l’operatore ha deciso di proporla nuovamente.

Gli utenti interessati ad attivarla avranno ora qualche settimana per poterlo fare. Nello specifico, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 21 settembre 2025, fatta eccezione ovviamente di qualche altra proroga da parte dell’operatore. Si tratta dunque di un’occasione davvero imperdibile per tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore in questione.

Con PosteMobile Promo Summer, o PosteMobile Creami Extra Wow 50 Ed. 2025, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Oltre a questo, gli utenti potranno anche utilizzare ogni mese un bundle comprendente minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un costo decisamente molto basso. Il costo per il rinnovo di questa offerta è infatti pari a soli 4,99 euro al mese.