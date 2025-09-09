Galaxy G Fold di Samsung presto in arrivo: ecco cosa potremmo vedere insieme

Il settore degli smartphone sta per attraversare decisamente una totale rivoluzione, grazie all’arrivo di alcune novità davvero incredibili e mai viste prima sul mercato.

Questo periodo avrà probabilmente inizio con il brand Samsung, che è quasi pronto per presentare il suo nuovo dispositivo pieghevole, che per il momento è conosciuto con il nome Galaxy G Fold.

L’azienda sudcoreana opera ormai nel settore degli smartphone pieghevoli da sei anni, da quando nel 2019 è uscito il suo primo dispositivo pieghevole, il Samsung Galaxy Fold.

Fino ad arrivare a tempi molto recenti, quando nel mese di luglio nel 2025 sono stati lanciati i dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Flip 7 e Galaxy Flip 7 FE.

Tuttavia, il nuovo dispositivo sviluppato da Samsung sarà molto diverso rispetto ai suoi predecessori pieghevoli, poiché sarà il primo della serie a essere tri-fold, ovvero uno smartphone con un unico grande schermo che si può piegare in tre sezioni tramite la presenza di due cerniere.

Samsung Galaxy G Fold: in arrivo la rivoluzione

Il 29 settembre 2025 Samsung terrà un evento, il Galaxy Unpacked in Corea del Sud, dove arriveranno sicuramente dei chiarimenti sul nuovo dispositivo della casa sudcoreana.

I vantaggi del nuovo smartphone di Samsung permetteranno agli utenti di usufruire di una superficie estremamente ampia, di addirittura circa 10 pollici, Di poter usufruire e gestire tre applicazioni contemporaneamente sui tre schermi e inoltre si può anche contare su una versatilità maggiore.

Ma l’avanzamento tecnologico non finisce certo qui, poiché Samsung starebbe per lanciare insieme al nuovo smartphone pieghevole, due altri dispositivi incredibili.

Il primo dispositivo di cui parlano i rumors è il Project Moohan, un nuovo visore per la realtà aumentata.

Mentre per quanto riguarda il secondo prodotto, che condividerà senza ombra di dubbio i riflettori con il Galaxy G Fold sono i presunti occhiali con intelligenza artificiale di Samsung, dispositivo molto atteso dagli utenti.