HTC VIVE Eagle AI: gli occhiali smart che sfidano Meta

HTC torna a far parlare di sé nel settore tecnologico con il debutto dei nuovi VIVE Eagle AI, occhiali smart che segnano una tappa importante nel percorso dell’azienda. Si tratta di un dispositivo leggero e raffinato, con un peso inferiore ai 49g e lenti da sole ZEISS, capace di integrare funzioni avanzate come l’ascolto musicale, la traduzione in tempo reale, la fotografia e l’assistenza vocale basata su intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’ azienda è quello di competere con le soluzioni proposte da Meta, ma con un approccio fortemente orientato alla privacy e alla praticità d’uso quotidiano.

HTC VIVE Eagle AI: privacy, autonomia e disponibilità

Il cuore del progetto è rappresentato dall’assistente VIVE AI, compatibile con piattaforme come OpenAI e Google Gemini. Grazie a semplici comandi vocali, ad esempio “Hey VIVE, scatta una foto”, gli occhiali permettono di utilizzare la fotocamera ultra-grandangolare da 12MP per catturare immagini in prima persona, ma anche di registrare note, creare promemoria o tradurre testi in 13 lingue diverse. L’audio è affidato a un sistema open-ear con driver acustici potenziati e bassi migliorati, pensato per offrire un suono immersivo senza isolare l’utente dall’ambiente circostante.

Uno degli aspetti su cui HTC ha deciso di puntare con forza è la tutela dei dati personali. L’architettura degli occhiali è infatti “privacy-first”. Ciò significa che tutte le informazioni restano archiviate localmente e sono protette con crittografia AES-256. Nessun dato viene inviato a server esterni e persino le richieste AI sono anonimizzate. Un LED luminoso si accende automaticamente quando gli occhiali registrano foto o video, interrompendo l’attività se il dispositivo viene rimosso o il LED oscurato.

Sul piano tecnico, gli occhiali dispongono di una batteria da 235mAh, capace di garantire circa 4,5 ore di riproduzione musicale e fino a 36ore in standby. La ricarica è magnetica e rapida, in soli 10 minuti raggiunge il 50% della capacità. Disponibili in quattro colorazioni, i VIVE Eagle AI sono stati lanciati a Taiwan al prezzo di circa 445€, con preordini attivi fino al 31 agosto e la possibilità di usufruire per due anni del servizio VIVE AI Plus incluso. Insomma, il lancio segna il ritorno di HTC come protagonista nel mondo degli smart glasses, portando sul mercato un dispositivo che unisce eleganza, tecnologia e rispetto della privacy.