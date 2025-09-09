Tattiche di persuasione nell’utilizzo dell‘intelligenza artificiale. Sebbene i chatbot basati sull’intelligenza artificiale vengano ormai utilizzati giornalmente per scopi comuni che puntano a semplificare il lavoro ma anche la routine, non mancano i casi più curiosi. Attira particolarmente l’attenzione una notizia riguardante la manipolazione di ChatGPT per chiamare un ricercatore con l’appellativo di idiota.

La notizia riguarda, nello specifico, alcuni ricercatori dell’Università della Pennsylvania. Ma cosa è successo esattamente e come è stato gestito l’utilizzo del chatbot di OpenAI? Scopriamoli insieme nel corso di questo nuovo articolo. Il modello protagonista di questo “esperimento” sembrerebbe essere stato GPT-4 Mini.

ChatGPT manipolato da alcuni ricercatori

Quante volte avrete sentito parlare dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale e, nello specifico, anche di ChatGPT? Sono numerose infatti le ottimizzazioni e le novità che l’azienda apporta al fine di offrire sempre più esperienze d’uso ottimizzate. La notizia di oggi riguarda, però, un aspetto diverso.

Come anticipato, l’attenzione oggi viene posta sulla notizia riguardante la manipolazione di ChatGPT per chiamare un ricercatore con l’appellativo di idiota. Secondo uno studio, sembrerebbe che l’intelligenza artificiale risulti essere ancora un sistema vulnerabile ad alcuni trucchi psicologici. Ciò viene detto nonostante ci si aspetti che nei prossimi anni possa diventare una soluzione estremamente intelligente e ottimizzata.

Se da una parte le tecniche di persuasione hanno avuto esito positivo sul modello GPT-4 Mini, dall’altra è stato dimostrato che modelli superiori come GPT-4o non funzionano allo stesso modo. Nello specifico, i ricercatori usando 7 principi di persuasione sono riusciti ad aumentare la propensione del modello GPT-4 Mini di OpenAI verso una strada differente dalla solita. Ovvero quella di violare le proprie regole, insultando il ricercatore. Una questione piuttosto insolita dunque.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal mondo dell’intelligenza artificiale per scoprire tutte le novità che le principali aziende come OpenAI lanciano per migliorare i propri sistemi.