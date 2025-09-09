Apple Watch Series 11 e Ultra 3, le ultime novità prima dell’evento

Stasera, 9 settembre, all’Apple Park di Cupertino andrà in scena l’evento “Awe Dropping”, durante il quale Apple presenterà i nuovi iPhone 17 e la rinnovata gamma Apple Watch. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i riflettori saranno puntati sui modelli Series 11, Ultra 3 e sulla nuova versione del più economico SE. Sono trapelate in queste ore diverse novità interessanti che potrebbero concedere agli utenti di aprire una finestra su quelli che saranno i vari modelli della gamma che Apple ha in serbo.

Apple Watch Series 11, continuità con qualche miglioramento

Per quanto riguarda il Series 11, non ci saranno rivoluzioni estetiche. Il design resterà sostanzialmente invariato, con modifiche limitate alle finiture e ai colori. In particolare, Apple dovrebbe rivedere la variante Jet Black, che sul Series 10 aveva mostrato problemi di scheggiatura. È attesa almeno una nuova colorazione e un ampliamento delle opzioni per i cinturini.

Il display rimarrà da 1,96 pollici, ma con un netto passo avanti in termini di luminosità. Se l’attuale pannello Retina OLED LTPO3 del Series 10 raggiunge i 2.000 nit, il nuovo modello offrirà un valore ancora più elevato, migliorando la visibilità in pieno sole. L’obiettivo sarà avvicinarsi alla luminosità record del Watch Ultra 2, che arriva a 3.000 nit.

Apple Watch Ultra 3, display più grande e più coerente

Il Watch Ultra 3 rappresenterà l’aggiornamento più atteso. Dopo un anno senza novità significative, il modello più avanzato della gamma avrà un display più ampio rispetto all’attuale versione. Una scelta necessaria per risolvere l’anomalia della gamma 2024, dove il Series 10 superava l’Ultra per diagonale (1,96 pollici contro 1,92), nonostante la cassa più imponente dell’Ultra (49 mm contro 46 mm).

L’Ultra 3 dovrebbe quindi consolidare la sua posizione come punto di riferimento assoluto della linea, con uno schermo più grande e prestazioni al top, confermando il suo ruolo di smartwatch premium pensato per gli utenti più esigenti. Ormai l’attesa è finita: mancano davvero poche ore all’evento ufficiale.