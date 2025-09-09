Apple, spuntano le prime immagini del nuovo crossbody strap per iPhone 17

Manca pochissimo all’evento “Awe Dropping” di questa sera, ma le indiscrezioni non accennano a fermarsi. In rete sono emerse le prime immagini dal vivo del “crossbody strap”, un accessorio ufficiale pensato per la gamma iPhone 17. La rivoluzione di Apple passerà anche attraverso alcuni accessori.

Un accessorio inedito per gli iPhone

Le foto, pubblicate dal leaker Sonny Dickson su X, mostrano una tracolla dal colore arancione acceso, probabilmente in linea con una delle nuove finiture previste per gli iPhone 17 Pro e Pro Max. Alle estremità si notano i passanti dedicati, confermando i rumor diffusi già ad agosto dal leaker Majin Bu, che aveva condiviso immagini delle confezioni delle custodie “TechWoven”. In quelle scatole compariva un’illustrazione che mostrava due fori per i laccetti, con indicazioni su come agganciare il crossbody strap.

La corrispondenza tra i materiali diffusi nelle scorse settimane e le nuove foto lascia quindi pochi dubbi: la tracolla farà parte della linea di accessori che accompagneranno il lancio della nuova generazione di iPhone.

La prima tracolla ufficiale di Apple

La novità segna una piccola svolta per Cupertino. A differenza dei classici laccetti da polso o delle semplici cover, questo accessorio è progettato come una tracolla vera e propria, da indossare a spalla. È la prima volta che Apple propone un accessorio ufficiale per un uso così esplicitamente “indossabile” dello smartphone, rendendo l’iPhone non solo un dispositivo da tasca o da borsa, ma un oggetto che può essere portato come parte integrante del proprio outfit.

Cosa aspettarsi all’evento

Non è ancora chiaro in quali colorazioni sarà disponibile il crossbody strap, ma ulteriori dettagli saranno certamente condivisi nel corso del keynote Apple di questa sera a parte dalle 19:00 ora italiana. L’evento, trasmesso in diretta streaming su sito ufficiale, YouTube e app Apple TV, sarà l’occasione per scoprire l’intera gamma di accessori che affiancheranno i nuovi iPhone 17.