Apple Watch Ultra 3, dettagli e prezzi del nuovo rugged smartwatch

Apple mostra ufficialmente la gamma Watch Ultra 3 durante l’evento “Awe-Dropping”, offrendo un upgrade significativo alla linea più resistente della sua gamma di smartwatch. Pensato per atleti e avventurieri, il nuovo modello conserva la cassa in titanio ma si rinnova sotto molti aspetti, offrendo un’esperienza più completa e affidabile in ogni condizione.

Display più grande e tecnologicamente evoluto per i Watch Ultra 3

La dimostrazione più evidente del passo avanti fatto dall’azienda è lo schermo più grande, ottenuto riducendo i bordi ma mantenendo invece quattro dimensioni identiche al modello precedente. L’Ultra 3 con queste dimensioni è il più grande di sempre realizzato dall’azienda. La risoluzione passa a 422 × 514 pixel, la più alta mai vista su un Apple Watch, migliorando la leggibilità anche in condizioni di luce intensa. In più, il pannello beneficia della tecnologia OLED LTPO3, come già vista sulla Serie 10, con refresh rate più fluido e luminosità aumentata anche da angolazioni estreme. Il tutto è stato realizzato con tecnologia di stampa 3D rendendo questo dispositivo diverso da tanti altri.

Più potenza ma senza aumenti superflui

Il cuore del Watch Ultra 3 è il nuovo chip S11: migliora l’efficienza, consente hardware più compatto e più spazio per batteria o componenti aggiuntivi, mantenendo autonomia e fluidità elevate per attività prolungate. Vanta anche un segnale due volte più veloce sia radio che via antenna. Per la prima volta, l’Apple Watch Ultra include anche 5G RedCap, ideale per invio rapido di dati anche lontano dalla rete cellulare classica. A ciò si aggiunge la comunicazione satellitare, che mentre iPhone aveva usato solo per SOS, qui è estesa anche ai messaggi standard: una vera garanzia di sicurezza in zone remote.

Progettato per durare, il nuovo modello promette un’autonomia fino a 42 ore, con miglior efficienza energetica grazie al chip ottimizzato e una nuova back case in metallo. Questa migliora la ricarica veloce e la copertura cellulare, riducendo i tempi di carica e aumentando la robustezza generale.

Salute, autonomia, resistenza: upgrade o rivoluzione?

— Rilevazione della pressione arteriosa (blood pressure): incluse le notifiche in caso di ipertensione.

— Durabilità e sicurezza: la scocca in titanio e la connettività indipendente lo rendono perfetto per ambienti estremi.

— Prezzo: a partire da 799 €, in linea con i modelli Ultra precedenti.

Il Watch Ultra 3 non è solo un nuovo modello: è il risultato di due anni di evoluzioni significative, pensato per chi vive oltre i confini e oltre i limiti, all’insegna dell’avventura. Miglioramenti nel display, connettività, potenza e sicurezza lo rendono una scelta solida per esploratori, subacquei, sportivi e professionisti che necessitano di massima affidabilità.