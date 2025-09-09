Dacia: nuovo capitolo con Katrin Adt al timone

L’uscita di Denis Le Vot apre una pagina inattesa per il Gruppo Renault. Dopo anni di guida salda, il dirigente lascia l’azienda in un momento cruciale, mentre anche l’ex CEO Luca de Meo saluta il gruppo. A raccogliere il testimone al vertice della marca rumena è Katrin Adt, con un lungo curriculum alle spalle, già protagonista di passaggi strategici all’interno di Mercedes e Smart. François Provost, nuovo leader del Gruppo, ha elogiato il lavoro svolto da Le Vot, riconoscendo la crescita di un’azienda divenuta solida e attrattiva. Quale direzione prenderà ora Dacia con la Adt al comando?

L’arrivo di Katrin Adt ed il futuro per Dacia

La manager tedesca porta con sé ben 26 anni di esperienza nel settore automotive. Formazione giuridica e ruoli apicali hanno definito il suo percorso. Ha infatti guidato Mercedes-Benz in Lussemburgo, ha diretto lo sviluppo risorse umane in Daimler e ha segnato il destino di Smart accompagnandola verso il futuro elettrico. In seguito ha assunto la responsabilità del retail europeo di Mercedes-Benz, fino alla direzione dell’audit aziendale. Una storia di successo che intreccia vendite, trasformazioni e visione industriale. La sua voce è sempre stata legata anche al mentoring delle donne in tecnologia, promuovendo diversità e inclusione. Che cosa accadrà ora che porta queste esperienze dentro un marchio come Dacia?

Il nuovo CEO ha dichiarato entusiasmo nell’entrare nel Gruppo Renault. Ha parlato di momento cruciale per l’automotive, sottolineando la rilevanza sociale e tecnologica del settore. Ha riconosciuto in Dacia una visione di mobilità audace, intelligente e accessibile. Ha evocato l’energia e la determinazione di un team pronto a superare convenzioni e ad offrire valore concreto ai clienti. Le sue parole aprono a un orizzonte di trasformazioni che potrebbero ridisegnare il ruolo del marchio nel panorama internazionale. Dacia riuscirà a mantenere la sua identità, continuando a conquistare nuove generazioni di automobilisti? Beh, lo vedremo presto, con i prossimi modelli e le future strategie.