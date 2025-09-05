XGIMI Horizon 20 a IFA 2025, proiettori in 4K per gaming e cinema

All’IFA 2025 di Berlino XGIMI ha presentato la linea Horizon 20, pensata per portare la qualità del cinema e del gaming direttamente nel salotto di casa. Tre modelli (base, Pro e Max) condividono un sistema tecnologicamente avanzato a laser RGB con lente X-Master Red Ring. Il modello premium, Horizon 20 Max, sprigiona una luce incredibile – oltre 5.700 ISO lumen – capace di restituire immagini brillanti anche in ambienti molto illuminati.

Caratteristiche principali e performance dei proiettori Horizon 20 di XGIMI

La serie Horizon 20 si distingue per la luminosità eccezionale. Il modello Max si impone con 5.700 ISO lumen, ideale anche alla luce del giorno. Il modello Pro offre una luminosità altrettanto significativa intorno ai 4.100–4.200 ISO lumen, mentre quello base mantiene livelli già notevoli sui 3.100 ISO lumen. Questo salto verso una maggiore luminosità rende questi proiettori veri sostituti della TV tradizionale.

Tutti e tre i modelli sono progettati per il gaming. Offrono un input lag ultra-basso (fino a 1 ms a 1080p/240 fps, circa 3 ms a 4K/60). Supportano refresh rate fino a 240 Hz e tecnologia VRR per ridurre tearing e garantire fluidità assoluta. C’è anche una modalità Pro Tuning per gli utenti più esigenti, che vogliono personalizzare ogni parametro dell’immagine. Gli Horizon 20 supportano anche formati avanzati come Dolby Vision, HDR10+, Filmmaker Mode e IMAX Enhanced, per una resa visiva ricca di colori e contrasto. L’installazione è semplice grazie allo zoom ottico, al lens shift e all’auto-keystone. Inoltre, la smart TV integrata permette l’accesso immediato a Netflix e ad altre piattaforme, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Audio integrato che non delude

L’audio è firmato Harman/Kardon e riprodotto attraverso altoparlanti da 24 W che avvolgono l’ambiente. Se vuoi liberarti da cavi e dispositivi esterni, questi proiettori offrono un’esperienza sonora sorprendente per un prodotto tutto-in-uno. La serie Horizon 20 conferma, infatti, l’evoluzione di XGIMI: non più semplici proiettori, ma vere e proprie centrali multimediali. Offrendo luminosità da vertice di gamma, prestazioni professionali, streaming integrato e suono potente, questi modelli ridefiniscono i confini tra proiezione e intrattenimento tra le mura domestiche.