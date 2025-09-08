xTool F2 Ultra, il laser UV che incide il vetro dall’interno

Berlino si conferma ancora una volta capitale dell’innovazione tecnologica e, dal palco dell’IFA 2025, l’azienda xTool ha svelato un dispositivo che potrebbe segnare un punto di svolta nel mondo della personalizzazione e della prototipazione rapida. Si tratta del nuovo xTool F2 Ultra UV, un incisore laser che abbandona le tradizionali tecnologie termiche per abbracciare un approccio definito “a freddo”, promettendo di lavorare materiali delicati con una precisione finora inedita per il mercato consumer e prosumer. La caratteristica più dirompente, annunciata con enfasi durante la presentazione, è la sua capacità di realizzare incisioni tridimensionali all’interno di blocchi di vetro, un’applicazione fino a oggi riservata a macchinari industriali dal costo e dalle dimensioni proibitive.

Il cuore pulsante di questo nuovo dispositivo è un laser UV da 5W che opera a una lunghezza d’onda di 355nm. A differenza dei più comuni laser a diodo, fibra o CO2, che incidono i materiali tramite un processo termico di fusione e vaporizzazione, la tecnologia UV si basa sull’ablazione fotochimica. In termini semplici, l’alta energia dei fotoni ultravioletti rompe direttamente i legami molecolari del materiale, anziché bruciarlo. Questo processo, che l’azienda definisce appunto lavorazione a freddo, elimina quasi del tutto la generazione di calore, evitando così le tipiche sbavature, la fusione dei bordi e la produzione di fumo associate all’incisione tradizionale. Il risultato è un’incisione netta, pulita e con un livello di dettaglio che, secondo le dichiarazioni del produttore, raggiunge una scala microscopica.

La vera magia, però, si manifesta nella lavorazione del vetro e del cristallo. Lo xTool F2 Ultra UV è in grado di focalizzare il raggio laser in un punto preciso al di sotto della superficie del materiale. Modulando la potenza e il fuoco, il laser crea micro-fratture controllate all’interno del blocco, che appaiono come piccoli punti opachi. La combinazione di migliaia di questi punti, disposti su più livelli, permette di costruire immagini e disegni tridimensionali complessi che sembrano fluttuare all’interno dell’oggetto, un effetto visivo di grande impatto. Questa tecnica, nota come marcatura laser sub-superficiale, apre scenari completamente nuovi per la creazione di trofei personalizzati, oggetti d’arte, bomboniere di lusso e gadget aziendali unici, settori in cui la richiesta di personalizzazione è in costante crescita.

“Registriamo una crescente richiesta di soluzioni capaci di offrire personalizzazioni ad alta precisione su materiali delicati come vetro e cristallo”, ha dichiarato Jasen Wang, fondatore e CEO di xTool, durante la presentazione. “F2 Ultra UV rappresenta la nostra risposta concreta, completando l’ultimo tassello del mosaico per una vera ‘Full Material Solution’”. Questa affermazione sottolinea la strategia di xTool, azienda fondata nel 2020 e rapidamente affermatasi nel settore, di voler fornire ai propri utenti un ecosistema completo in grado di lavorare ogni tipo di materiale. Con questo nuovo modello, il catalogo dell’azienda, che già include soluzioni a diodo per legno e pelle, CO2 per acrilico e fibra per metalli, si arricchisce di una tecnologia specifica per i materiali più ostici e sensibili al calore. La versatilità del laser UV non si limita infatti al vetro; si estende a un’ampia gamma di plastiche, polimeri e persino componenti elettronici, dove l’assenza di stress termico è cruciale per non danneggiare i circuiti.

Il mercato degli incisori laser per hobbisti e piccole imprese ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con una competizione sempre più agguerrita. Fino ad oggi, però, la tecnologia UV era rimasta una nicchia prevalentemente industriale. L’introduzione di un dispositivo come l’xTool F2 Ultra UV potrebbe democratizzare l’accesso a questa tecnologia, offrendo a designer, artigiani e piccole imprese strumenti creativi avanzati che prima erano fuori portata. La sfida per xTool sarà quella di proporre questa tecnologia a un prezzo competitivo, un dettaglio che l’azienda ha preferito non svelare, rimandando l’annuncio a una data più prossima al lancio commerciale.

Sul fronte della sicurezza, un aspetto sempre critico quando si parla di sorgenti laser, l’azienda sembra aver adottato un approccio rigoroso. Il dispositivo è stato progettato con una struttura completamente chiusa e un coperchio dotato di specifiche schermature per la lunghezza d’onda di 355nm, garantendo una protezione adeguata per gli occhi dell’operatore. Questo design, conforme alle normative di sicurezza più recenti, è essenziale per un prodotto che si rivolge non solo a professionisti ma anche a un pubblico di appassionati e creativi che potrebbero non avere una formazione specifica sui rischi associati ai laser. Approfondimenti sulla classificazione e sicurezza dei laser evidenziano come questi accorgimenti siano fondamentali per un uso domestico o in piccoli laboratori.

La presentazione a un evento di caratura internazionale come IFA di Berlino non è casuale. xTool cerca una legittimazione sul mercato globale, posizionandosi come un marchio innovatore e attento alle esigenze di una community creativa sempre più esigente. Presso lo stand dell’azienda (Padiglione 20, Stand 151), i visitatori hanno potuto assistere a dimostrazioni dal vivo, toccando con mano i risultati ottenibili con il nuovo incisore. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la commercializzazione ufficiale dello xTool F2 Ultra UV è prevista per il quarto trimestre del 2025. Restano da definire i dettagli cruciali relativi al prezzo di listino e alle eventuali offerte di lancio, variabili che determineranno in larga parte il successo e la diffusione di questa interessante tecnologia. Se il costo sarà accessibile, potremmo trovarci di fronte a un prodotto capace di definire un nuovo standard nel settore della personalizzazione avanzata.