Apple Watch SE 3, atteso anche il nuovo modello all’evento di domani

All’evento “Awe Dropping” di domani, 9 settembre, non dovrebbero esserci soltanto i riflettori puntati su iPhone 17, Watch Series 11 e Watch Ultra 3. Secondo un’indiscrezione riportata da 9to5mac, potrebbe esserci spazio anche per il lancio del nuovo Apple Watch SE 3, versione più accessibile della linea di smartwatch di Cupertino.

Un’indiscrezione da una fonte anonima

La notizia arriva da un utente anonimo di X, considerato affidabile grazie alla sua cronologia di previsioni corrette. Nonostante abbia scelto di non rivelare la propria identità, il leaker ha condiviso ieri sera un post in cui anticipava i tre modelli che verranno annunciati all’Apple Park: Watch Series 11, Watch Ultra 3 e, appunto, Watch SE 3. Tutto ciò porterebbe dunque alla completezza dell’intera gamma, con tutti i prodotti rinnovati e pronti per dare via ad una nuova rivoluzione sul piano smartwatch di casa Apple.

Stesso chip per tutta la gamma Apple Watch

Secondo le voci circolate, tutti i nuovi modelli dovrebbero adottare lo stesso processore, l’Apple S11, garantendo così prestazioni uniformi anche alla versione più economica. Per quanto riguarda il design, non ci sono ancora conferme, ma l’ipotesi più accreditata è che il SE 3 possa avere un display leggermente più ampio rispetto al modello attuale, avvicinandosi alle diagonali viste in passato su modelli standard come il Watch Series 9.

Pochi rumor, ma attese concrete

Negli ultimi mesi le informazioni sull’Apple Watch SE 3 sono state scarse. È probabile che Apple punti a mantenere questo modello come opzione d’ingresso, con un buon equilibrio tra prezzo e funzionalità, senza stravolgerne la natura. L’eventuale aggiornamento della diagonale e l’introduzione del nuovo chip potrebbero comunque renderlo più competitivo, soprattutto per chi desidera uno smartwatch Apple senza avvicinarsi ai costi delle varianti più avanzate.

Con poche ore di attesa, sarà l’evento di domani a chiarire definitivamente le caratteristiche del nuovo SE, insieme al resto della gamma Apple Watch 2025.