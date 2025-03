Volvo EX60, svelati in anteprima alcuni dettagli del SUV elettrico

Le novità del settore delle quattro ruote sono davvero tante ma oggi vogliamo porre l’attenzione su uno dei lavori che la casa automobilistica svedese Volvo sta portando avanti al fine di conquistare nuovi utenti. Parliamo della Volvo EX60, SUV elettrico che punta a sfidare altri modelli già presenti sul mercato.

Ad attirare l’attenzione, nelle scorse ore, la diffusione di un’immagine in cui il protagonista era proprio l’EX60 coperto da un telo che lasciava scoperti solamente alcuni dettagli della coda della vettura. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono emersi grazie alla pubblicazione di questa foto.

Volvo EX60: alcuni dettagli del SUV elettrico

Tanta l’attesa per il nuovo SUV elettrico di fascia media della casa automobilistica svedese ma, nonostante ciò, un’immagine ci consente di scoprire alcuni dettagli interessanti prima del debutto ufficiale. Non passano certamente inosservati i gruppi ottici posteriori verticali che vanno a creare un dettaglio del tutto particolare nel SUV. Non mostra, inoltre, dettagli caratteristici come il logo Volvo il portellone del modello protagonista dell’immagine diffusa. Particolare invece la presenza dalla fascia argentata che il costruttore automobilistico avrebbe deciso di implementare sul paraurti nero.

Essendo coperto da un telo ci è impossibile scoprire e immaginare quali potrebbero essere i dettagli che andranno a contraddistinguere il nuovo SUV elettrico del marchio. Quel che sappiamo finora, grazie alla conferma giunta dallo stesso costruttore, è che la nuova Volvo EX60 avrà alla base la piattaforma SPA3. Inoltre, a contraddistinguere il mezzo sarà la presenza del pacco batterie implementato nel pavimento dell’auto. Tale soluzione non rappresenta una novità assoluta sul panorama automobilistico poiché costruttori come Tesla e BYD hanno già deciso di utilizzarla.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito per conoscere maggiori dettagli prima del debutto ufficiale. Non dimentichiamo che il SUV del marchio svedese si prepara a sfidare nuovi importanti competitor come modelli BMW con Neue Klasse.