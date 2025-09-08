WhatsApp iOS Beta: semplificata la gestione delle chiamate con il nuovo menù

WhatsApp è noto per i suoi continui aggiornamenti e le sue integrazioni con funzioni pensate nel minimo dettaglio per rendere più fruibile il servizio per gli utenti.

Potenziare ciclicamente la piattaforma con l’aggiunta di nuove funzioni è molto importante, perché ciò aiuta a rendere sempre più intuitiva l’app e soprattutto spinge più utenti a utilizzarla.

Negli ultimi tempi sono state introdotte molte novità, di cui alcune erano completamente dedicate alle chiamate.

Questa funzione di WhatsApp che permette agli utenti di telefonarsi direttamente tramite la piattaforma è molto utilizzata e ha ricevuto molto spazio nei nuovi update.

Ad esempio, uno degli aggiornamenti più recenti riguardava proprio i promemoria delle chiamate.

Questa funzione è stata pensata per aiutare gli utenti a non dimenticare di richiamare i propri contatti. Infatti spesso si è troppo impegnati e dunque quando si riceve una chiamata vocale non sia il tempo di rispondere in quel momento e dunque diventa una chiamata persa.

Grazie alla funzione Promemoria si può attivare un’opzione che ricordi all’utente di richiamare quel contatto specifico successivamente.

WhatsApp infatti invierà una notifica all’orario prestabilito dall’utente, con la quale gli verrà ricordato di effettuare quella chiamata.

Ma non è finita qui, perché WhatsApp ha pensato a un’altra novità sempre inerente alle chiamate.

WhatsApp: cosa cambierà per le chiamate con il nuovo menu?

WhatsApp iOS Beta si sta arricchendo con una novità, atta a semplificare ulteriormente la vita degli utenti che devono effettuare o che ricevono una chiamata sulla piattaforma.

WhatsApp introdurrà per le aziende e per i gruppi un nuovo menu unificato, in cui appunto unire lo storico di tutte le chiamate.

L’idea dietro al menu unificato e quella di accorpare tutte le funzioni dedicate alle chiamate e alle videochiamate in un unico spazio, per evitare che si crei molta dispersione e per velocizzare e ottimizzare queste funzioni.