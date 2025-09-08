Amazon lancia uno sconto PAZZESCO sul Samsung Galaxy A56 oggi

Sconto da non perdere per tutti gli utenti che vogliono avere libero accesso alle migliori offerte del momento su Amazon, arriva in questi giorni la promozione più in voga, soluzione che permette di risparmiare moltissimo sul valore iniziale dell’ordine di uno dei prodotti più richiesti del momento: il Samsung Galaxy A56 5G.

Lo smartphone nasce per soddisfare le esigenze di tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, difatti parliamo di un prodotto da 198 grammi di peso con dimensioni di 162,2 x 77,5 x 7,4 millimetri di spessore, ma soprattutto dotato di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che si appoggia a tecnologia Super AMOLED per raggiungere una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando anche per 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori, sempre con protezione Gorilla Glass Victus Plus.

Il processore è il Samsung Exynos 1580, octa-core con una frequenza massima di clock a 2,91GHz, passando comunque per 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (massima e comunque non espandibile). Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 5 megapixel.

Amazon, lo sconto sul Samsung Galaxy A56 è pazzesco

Sconto imperdibile per tutti su Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy A56 che oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 319 euro, risparmiando circa 180 euro dal listino iniziale con garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Approfittate subito dello sconto qui.

La batteria è un altro elemento fondamentale dello smartphone, essendo un componente da 5000 mAh, che supporta ricarica rapida e offre una buona autonomia generale complessiva per tutti i consumatori che lo utilizzeranno.