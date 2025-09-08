One UI 8

La nuova interfaccia One UI 8, basata su Android 16, continua a svelare dettagli inediti. Tra le prossime aggiunte, spicca l’integrazione delle Notifiche Live con Uber, una funzione che potrebbe rendere ancora più pratico seguire in tempo reale lo stato delle proprie corse senza dover aprire l’app dedicata.

Le Notifiche Live su One UI

Samsung ha introdotto le Notifiche Live con One UI 7, consentendo agli utenti di visualizzare informazioni costantemente aggiornate direttamente dalla schermata di blocco o nell’area notifiche. Fino a oggi, la funzione ha supportato elementi come i risultati sportivi, i timer attivi e la riproduzione musicale, riducendo la necessità di passare continuamente da un’applicazione all’altra.

Nonostante l’utilità, le app di terze parti compatibili sono rimaste limitate. L’arrivo di Uber, uno dei servizi di mobilità più diffusi al mondo, rappresenterebbe quindi un passo avanti significativo per l’espansione della funzione.

L’integrazione con Uber

Secondo quanto emerso da una build interna di One UI 8 testata su Galaxy A34, nelle impostazioni compare un nuovo pulsante che richiama il supporto a Uber. Al momento la voce non risulta ancora attiva, segno che lo sviluppo è in corso e che la piena integrazione arriverà solo in un secondo momento.

Se confermata, la novità permetterà di seguire una corsa Uber in tempo reale direttamente dalla notifica, con aggiornamenti sul tempo di arrivo del veicolo, sul percorso e sullo stato della prenotazione. In questo modo, l’utente potrà avere sotto controllo le informazioni principali senza dover aprire l’app, sfruttando la natura dinamica delle Notifiche Live.

Tempistiche ancora incerte

Non è chiaro se il supporto a Uber sarà disponibile già con il rollout iniziale di One UI 8, previsto insieme ai Galaxy S25 il prossimo mese, o se sarà necessario attendere l’aggiornamento a One UI 8.5, atteso all’inizio del 2026 in concomitanza con il lancio della serie Galaxy S26.

Questa incertezza riflette la natura ancora sperimentale della funzione. La comparsa del pulsante nelle impostazioni indica che l’integrazione è in fase di test, ma la piena attivazione potrebbe richiedere ulteriori verifiche prima di essere resa disponibile su larga scala. Il supporto a Uber confermerebbe la volontà di Samsung di rendere le Notifiche Live uno strumento più universale, non limitato a pochi servizi proprietari. Integrare app di uso quotidiano come Uber aumenta l’utilità pratica della funzione e incentiva altri sviluppatori a sfruttare la piattaforma.