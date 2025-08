In arrivo su WhatsApp la possibilità di programmare promemoria per le chiamate senza risposta

WhatsApp continua a sfornare un aggiornamento dietro l’altro, tutti gli atti a migliorare la piattaforma per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

L’intenzione di WhatsApp è quella di rendere innanzitutto l’applicazione sicura per la privacy degli utenti, e in secondo luogo integrare nuove funzioni che possano aggiungere qualcosa di positivo.

Negli ultimi tempi gli aggiornamenti sono stati molti, anche se il più importante è stato sicuramente l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Meta sull’App, con cui è possibile dialogare e porre domande a cui si riceverà una risposta celere e precisa.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti che verranno rilasciati nei prossimi tempi, se possa particolare attenzione al concetto di promemoria.

WhatsApp: in arrivo anche i promemoria per le chiamate perse

WhatsApp sta per introdurre sull’applicazione il concetto di promemoria.

Nei giorni scorsi, mi avevamo parlato dei promemoria per quanto riguarda i messaggi di testo.

Infatti, tra qualche tempo su WhatsApp sarà possibile cliccare sul messaggio da prendere in considerazione, scegliere un orario disponibile, dopo due ore, dopo otto, oppure dopo 24 ore e attivare una specie di sveglia. Accanto al messaggio apparirà una campanella e all’orario prestabilito WhatsApp invierà una notifica all’utente per ricordare di prestare attenzione a quel particolare messaggio.

Lo scopo è quello di mettere un promemoria a un messaggio che in quel momento non si può visionare, ma che è importante comunque da attenzionare.

Le novità non finiscono qui, poiché WhatsApp ha deciso di estendere questo promemoria anche alle chiamate perse. Infatti, se si riceve una chiamata ma in quel momento non si può rispondere, si può attivare anche in questo caso un promemoria, con gli orari sempre uguali a quello dei messaggi di testo, e a quell’orario prestabilito arriverà anche in questo caso una notifica con il nome e l’icona del contatto da dover richiamare.

Questi aggiornamenti risulteranno essere molto importanti per tutti coloro che tendono a dimenticare di rispondere a un messaggio o a richiamare un contatto.