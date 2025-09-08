Volkswagen ID. CROSS Concept: presentato il SUV elettrico

Volkswagen non si limita a celebrare il suo primato nelle vendite di auto elettriche in Germania e in Europa. L’azienda, infatti, è pronta a rilanciare con l’arrivo di una nuova vettura. In occasione del Salone IAA Mobility, a Monaco di Baviera, ha presentato il nuovo ID. CROSS Concept. A tal proposito, Thomas Schäfer, CEO del marchio, sottolinea come la missione sia quella di realizzare la “migliore Volkswagen di sempre”. Un obiettivo che passa attraverso un design rinnovato, sistemi digitali più intuitivi e una qualità percepita superiore. L’ID. CROSS Concept si inserisce in una strategia che vedrà il lancio di quattro modelli elettrici compatti. Ovvero la ID.2 all, la sua derivata sportiva ID. GTI Concept, la ID.1 Every e, appunto, il SUV compatto ID. CROSS, che approderà nelle concessionarie nel 2026.

Volkswagen ID. CROSS Concept: ecco i dettagli emersi

Riguardo lo stile, la presenza del nuovo linguaggio Pure Positive non si limita a proporre forme pulite e superfici potenti. Quest’ultimo mira a trasmettere stabilità e fiducia. Andreas Mindt, a capo del design, racconta come l’auto sia stata concepita con l’idea di “piacere al primo sguardo”. Ciò recuperando alcuni tratti iconici del DNA Volkswagen e reinterpretandoli per il futuro elettrico. Il risultato è un SUV compatto dalle proporzioni equilibrate, capace di imporsi senza essere aggressivo. Con dettagli come la firma luminosa tridimensionale che conferiscono un volto immediatamente riconoscibile.

All’interno l’abitacolo è disegnato per trasmettere calma e armonia, con colori caldi e naturali e materiali tessili morbidi al tatto. I sedili, completamente ribaltabili, permettono di trasformare lo spazio in una piccola lounge personale, ideale per una pausa durante i viaggi. Nella consolle centrale trovano posto vere piante, mentre giochi di luce e proiezioni a tema vegetale amplificano la sensazione di contatto con l’ambiente. La filosofia alla base è quella di creare un’esperienza sensoriale, in cui illuminazione, suoni e climatizzazione dialogano tra loro per adattarsi all’umore dei passeggeri.

La tecnologia non invade lo spazio, ma lo accompagna. I due display principali, integrati in un unico asse visivo, riducendo al minimo la distrazione. Interessante la funzione “Essenziale”, che si attiva posando lo smartphone a schermo rivolto verso il basso sulla base di ricarica. Un modo inedito per declinare la digitalizzazione in chiave intuitiva e rilassante.

La piattaforma MEB+ segna un’evoluzione importante per la mobilità elettrica del marchio. Con motori più efficienti, batterie più performanti e software aggiornato per offrire sistemi di assistenza finora riservati a segmenti superiori. Il prototipo elettrico di Volkswagen monta un motore anteriore da 155 kW (211 CV) per un’autonomia stimata di 420 chilometri. Mentre la versatilità è garantita da soluzioni pratiche come il gancio di traino per e-bike o caravan leggeri.