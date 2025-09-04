Volkswagen cambia tutto, nuovi nomi per le elettriche del gruppo

Volkswagen ha lanciato da tempo la sua famiglia completamene elettrica ID. Ogni nuovo modello è caratterizzato da un numero posto al fianco della sigla per identificare meglio le varie vetture e diversificarle tra loro. Tuttavia, l’azienda tedesca ha deciso che i tempi erano maturi per cambiare questa strategia di naming e avvicinare la gamma elettrica a quella tradizionale.

A partire dal 2026, il modello derivante dalla concept car ID. 2all verrà commercializzata con il nome di ID. Polo. A confermare la notizia ci ha pensato Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, Responsabile del Brand Group Core e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo affermando che: “I nostri nomi dei modelli sono saldamente ancorati nella mente delle persone. Rappresentano un marchio forte e incarnano caratteristiche come qualità, design senza tempo e tecnologie per tutti. Ecco perché stiamo portando i nostri nomi conosciuti nel futuro. L’ID. Polo è solo l’inizio“.

La nuova strategia di naming permetterà di trasferire alcuni dei nomi più iconici e consolidati nel portafoglio elettrico. In questo modo, sarà possibile creare una connessione più salda tra il mondo elettrico e quello dei motori a combustione interna, facilitando la scelta per i consumatori.

Volkswagen vuole creare un ponte tra la gamma elettrica e quella con motore a combustione utilizzando nomi conosciuti

Il nome Polo per gli utenti affezionati al marchio tedesco rappresenta da sempre qualità e sicurezza. La variante ID incarna tutti questi valori, oltre a rappresentare le tecnologie avanzate e la mobilità elettrica. La ID. Polo sarà presentata in occasione del 50° anniversario della vettura e sarà il primo modello di questa nuova strategia.

Volkswagen ha già pensato anche al secondo modello ID. di nuova generazione basato sul concept ID. GTI. La vettura sarà chiamata ID. Polo GTI e sarà lanciata nel 2026 offrendo prestazioni dinamiche eccezionali e incentrata sul piacere di guida.

La prima apparizione pubblica di ID. Polo e ID. Polo GTI è attesa all’IAA MOBILITY di Monaco che si terrà dall’8 al 14 settembre. Anche se camuffati da livree speciali, si potrà familiarizzare con le forme e lo stile di queste due vetture uniche. La fiera, inoltre, sarà il palcoscenico scelto per la presentazione del concept ID. CROSS che, a partire dal 2026, diventerà la base per il futuro T-Cross elettrico.