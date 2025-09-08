S26 Edge: batteria più grande, arriva la conferma

Recentemente Samsung si è cimentata nel lancio di un dispositivo di nuova generazione caratterizzato da un design davvero sottile, ovviamente parliamo di Galaxy S 25 Edge, il quale è per l’appunto caratterizzato da uno spessore davvero ridotto che ha obbligato l’azienda a scendere a compromessi in merito sia la capacità della batteria ma anche le fotocamere, la prima però è stata veramente un punto nevralgico della situazione dal momento che la batteria montata a bordo gode di una capacità di appena 3900 mAh, elemento che ha spinto molti a riconsiderare la propria posizione in merito ad un acquisto.

Ovviamente ora la società è già al lavoro al suo successore e le voti di corridoio si stanno concentrando ovviamente sulle sue caratteristiche tecniche ed un primis proprio sulla batteria, a quanto pare però finalmente è arrivata la conferma che quella montata a bordo di Galaxy S 26 Edge sarà più grande, seppur con un dettaglio che rende la notizia agrodolce, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ancora gli ioni di litio

La notizia arriva grazie alla certificazione 3C ottenuta dalla batteria che verrà Montata a bordo del dispositivo, quest’ultima certifica un aumento di capienza che arriverà così a 4097 mAh, il dato che lascia perplessi è legato però alla presenza di una tecnologia agli ioni di litio, Samsung infatti ha deciso di seguire una linea conservativa e di non puntare per adesso alla nuova tecnologia al silicio carbonio che consente densità energetica maggiori, offrendo di conseguenza capienza più grandi a parità di dimensioni, la natura di questa scelta non è ancora abbastanza chiara e viene spontaneo credere che la società voglia perfezionare ancora un po’ questa tecnologia prima di cimentarsi nella sfida ingegneristica rappresentata da questi dispositivi molto sottili, probabilmente l’azienda ha voluto evitare di rischiare problemi che potessero portare a richiami di massa dei suoi dispositivi.