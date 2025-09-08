TikTok: nuovi cambiamenti per i messaggi diretti

TikTok ha introdotto un ampliamento importante delle sue funzioni di messaggistica. Un terreno che in passato era rimasto in ombra rispetto al resto. Ora, all’interno delle chat, non ci si limita più a scambiarsi testi rapidi, ma si può inviare un messaggio vocale o allegare fino a nove contenuti multimediali tra immagini e video. L’esperienza non è circoscritta alle conversazioni a due: le nuove possibilità si estendono anche ai gruppi. Tale svolta suggerisce un cambio di prospettiva. TikTok non rinuncia al suo ruolo di grande palcoscenico, ma inizia a proporsi anche come strumento per rafforzare i legami personali.

TikTok amplia le sue funzioni di messaggistica: ecco i dettagli

Non si tratta però di un’evoluzione priva di regole. I messaggi vocali, per esempio, non possono superare i sessanta secondi. Una scelta che incentiva la sintesi e limita gli abusi. Ancora più rilevante è la decisione di impedire che foto o video vengano usati come primo approccio con un nuovo contatto. In tal modo la piattaforma intende evitare sorprese sgradite e mantenere un margine di sicurezza. Prima di condividere contenuti multimediali, inoltre, l’app chiede sempre una conferma, ricordando agli utenti di agire con cautela e consapevolezza.

L’attenzione si concentra in modo particolare sugli adolescenti, la fascia più delicata tra gli utenti. A tal proposito, infatti, le conversazioni private restano vietate ai minori di 16 anni. Mentre per i ragazzi tra i 16 e i 18 è attivo un filtro automatico che blocca l’invio di immagini con nudità. Solo i maggiorenni hanno la possibilità di disattivare tale protezione, scegliendo di assumersi la responsabilità per le proprie condivisioni. Con tali novità presentate, TikTok si presenta non solo come un palcoscenico per l’intrattenimento globale. Ma anche come uno spazio di scambio personale e sicuro. Un luogo dove la creatività pubblica convive con la possibilità di coltivare legami più intimi. Non resta che attendere e scoprire i primi feedback relativi alla nuova opzione.