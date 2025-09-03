TikTok: avatar di giornalisti generati con AI per diffondere fake news

Particolare la preoccupazione per gli account TikTok che in questi giorni stanno diffondendo notizie false. Un video diffuso sulla nota piattaforma in cui Enrique Acevedo lancerebbe in merito a una legge segreta degli Stati Uniti che autorizza il rapimento di bambini da parte del governo a partire dall’11 agosto.

La questione che preoccupa particolarmente è che Acevedo non ha mai diffuso un simile contenuto sulla piattaforma TikTok. Tutto sarebbe frutto di un avatar realizzato mediante l’utilizzo dell‘intelligenza artificiale. L’obiettivo? La risposta è chiara anche se non del tutto motivata. Lo scopo è chiaramente quello di diffondere disinformazione tra milioni di utenti.

TikTok: avatar generati con AI per fake news

Enrique Acevedo si trova al centro di una importante questione dato che si trova come protagonista di alcuni video su TikTok di cui però non è il reale autore. Una situazione che possiamo definire piuttosto complessa e complicata dato che alla base di tutto c’è un avatar realizzato mediante l’uso dell’intelligenza artificiale.

Lo stesso Acevedo avrebbe definito la situazione complicata e, di conseguenza, una lotta contro i mulini a vento. Oltre a ciò avrebbe dichiarato che tali deepfake sabotano non solo la sua voce, la sua immagine e, cosa ancora più importante, la fiducia costruita con il pubblico nel corso degli anni.

La mossa fatta da Enrique Acevedo sarebbe stata dunque quello di puntare sull’effettiva trasparenza della questione, denunciando pubblicamente quanto accaduto. Quanto accaduto, di conseguenza, punta a sottolineare che la piattaforma TikTok non è in grado di individuare la presenza di eventuali account con notizie di disinformazione. In merito alla questione, la piattaforma avrebbe però dichiarato di aver bannato gli account coinvolti per violazione delle Linee guida della comunità garantendo di continuare a proteggere con attenzione la piattaforma da informazioni dannose e contenuti ingannevoli generati dall’intelligenza artificiale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa importante questione.