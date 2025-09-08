Snapdragon 8 Elite Gen 5: potenza da record, ma il nome divide

Qualcomm è senza ombra di dubbio il principale dominatore per quanto riguarda il mercato dei chip top di gamma.

Le prestazioni dei processori targati Qualcomm sono indiscutibili, e stanno continuando a crescere anno dopo anno e sviluppo dopo lo sviluppo.

Dal 23 al 25 settembre 2025 alle Hawaii si terrà l’evento ufficiale organizzato ogni anno da Qualcomm, lo Snapdragon Summit, dove si parlerà anche dello sviluppo e del lancio del nuovo incredibile chip del brand, che potrebbe essere disponibile su alcuni dispositivi già da fine settembre.

Non è ancora stato lanciato, tuttavia le caratteristiche tecniche del nuovo chip top di gamma di Qualcomm non sono certo un mistero. Il nuovo processore avrà una configurazione 2 + 6, ciò significa che saranno presenti due core superveloci, pensati per le operazioni più pesanti, 6 core sono stati invece pensati per le attività che non stressano molto la batteria.

La grafica sarà molto più fluida, grazie alla GPU integrata Adreno 840.

Tutto questo permetterà di avere degli smartphone molto più veloci e con una grafica potentissima.

Tuttavia, il problema del nuovo processore di casa Qualcomm non sono di certo le caratteristiche tecniche, come sempre molto potenti, ma il nome che verrà assegnato al chip.

Nuovo processore: Qualcomm ha difficoltà a scegliere i nomi

Qualcomm sviluppa dei processori top di gamma, tuttavia la scelta dei nomi dei chip sta generando non poche confusioni.

In teoria, seguendo la scia delle versioni precedenti dei chip, il nuovo processore sarebbe dovuto chiamarsi Snapdragon 8 Elite 2, tuttavia secondo l’indiscrezioni, il nome non sarà questo.

Il nome del prossimo processore dovrebbe essere invece Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questi cambiamenti continui per quanto riguarda la scelta dei nomi da dare ai professori, non crea molta continuità e allo stesso tempo rischia di portare agli utenti un incredibile confusione.

Tutto ciò verrà sicuramente chiarito all’evento Snapdragon Summit, dove si avrà una visione migliore delle prossime mosse del brand.