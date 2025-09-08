Marte conserva miliardi di anni di impatti cosmici

Marte ha sempre avuto un’aura di mistero: il pianeta rosso, desertico e apparentemente immobile, un mondo che sembrava congelato nel tempo. Eppure, a scavare un po’ più a fondo – letteralmente – la sua storia si rivela tutt’altro che tranquilla. Grazie ai dati raccolti dalla sonda InSight, che ha operato fino al 2022, i ricercatori hanno scoperto che l’interno di Marte non è affatto un blocco compatto e silenzioso, ma piuttosto un archivio caotico di violenze cosmiche, rimasto intatto per miliardi di anni.

Marte come archivio cosmico: collisioni gigantesche ancora intatte

L’immagine che emerge è affascinante: sotto la crosta, il mantello non è omogeneo, ma sembra un dolce spezzato a metà, con grumi e frammenti grandi anche quattro chilometri. Una descrizione che fa sorridere, ma quei pezzi non sono altro che cicatrici geologiche di impatti devastanti. Nei primissimi cento milioni di anni della sua vita, Marte è stato colpito da corpi celesti enormi, forse grandi quasi quanto pianeti. Collisioni di questa portata hanno liberato un’energia tale da trasformare intere regioni in oceani di magma incandescenti.

Mentre quella lava primordiale si raffreddava, alcuni materiali non si sono mai fusi del tutto e sono rimasti intrappolati lì, nel cuore del pianeta, come frammenti dimenticati di una catastrofe. Ed è proprio questo il dettaglio sorprendente: a distanza di quattro miliardi e mezzo di anni, quei detriti sono ancora al loro posto. Sulla Terra, la tettonica a placche avrebbe già riciclato ogni traccia, cancellando le prove. Marte invece, con la sua crosta “sigillata”, ha fatto da archivio perfetto, conservando la memoria di quelle ferite antiche.

Gli scienziati sono riusciti a leggere questa storia grazie alle onde sismiche registrate da InSight. Otto scosse, due delle quali causate da meteoriti che hanno aperto crateri freschi sulla superficie. Le vibrazioni hanno attraversato il mantello e, come in una radiografia cosmica, hanno rivelato interferenze e anomalie che non si spiegano se non con la presenza di quei frammenti sepolti.

Tom Pike, uno degli autori dello studio, ha descritto il fenomeno come una “distribuzione frattale”: quando un urto è così forte da rompere un oggetto in pochi pezzi grandi e in una miriade di frammenti minori. È lo stesso schema che osserviamo quando cade un bicchiere a terra, ma qui si tratta di un intero pianeta. Che quei segni siano ancora leggibili oggi è quasi incredibile, e ci ricorda che Marte, pur nella sua apparente quiete, porta ancora impressi i traumi della sua infanzia violenta.