Qualcomm Dragonwing Q-6690: nuovo SoC per ambiti commerciali

La nota società con in sede in Taiwan ha annunciato ufficialmente la sua nuova piattaforma Dragonwing Q-6690 Pensata nello specifico per il settore industriale, economico e retail che punta a semplificare l’integrazione di funzionalità di prossimità intelligenti per rendere le comunicazioni rapide, sicure e fluide, nello specifico si tratta di un chip che verrà integrato all’interno di dispositivi Edge inseriti in contesti Enterprise o anche di mercato per consentire lo svolgimento di operazioni rapide e immediate anche tramite mezzi come pos o sistemi informatici che devono comunicare con tempi che decisamente ristretti.

Caratteristiche top

Il chip in questione integra 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e ultra-wideband, risultando adatto a dispositivi rugged portatili, sistemi POS e chioschi intelligenti e supporta lo standard ISO/IEC 18000-63 con la nuovaestensione Gen2X creata da Impinj, che aggiunge funzioni avanzate utilizzabili precedentemente solo con i chip M700 e M800.

Per il resto il chip permette anche la lettura di banner a codici sequenziali che supportano per l’appunto la tecnologia citata sopra e ovviamente garantisce il supporto a tutto il set di periferiche indispensabili per lo svolgimento di attività lavorative legate per l’appunto a catene di approvvigionamento o di rifornimento di prodotti, dunque abbiamo il pieno supporto a sensori fotografici anche ad alta risoluzione, a svariate tipologie di connessione, una potenza di elaborazione davvero elevata grazie alla presenza di un processore octa core all’interno, il tutto unito anche al supporto a memoria ad alta velocità di vario genere.

Questo prodotto dunque punta a rendere le operazioni di gestione, connettività e comunicazione all’interno dei settori industriali decisamente più rapide e veloci e soprattutto prive di blocchi legati magari alla presenza di dispositivi non in grado di reggere determinate modi di dati decisamente pesanti, non sappiamo quando l’azienda deciderà di immetterla sul mercato, ma ovviamente si tratterà di una soluzione pensata prettamente per l’ambito industriale ed enterprise e non per l’utente comune.