PS Plus Extra e Premium, tra poco ci lasceranno 8 giochi

Il colosso del gaming Sony si appresta a portare ufficialmente sul catalogo di PlayStation Plus tantissimi nuovi videogiochi che delizieranno gli utenti. Tuttavia, come di consueto, l’azienda si prepara anche a dire addio ad altrettanti titoli di rilievo. Per questo mese, infatti, è prevista l’uscita di ben otto videogiochi in particolare dal catalogo dei piani PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.
PlayStation Plus, a breve lasceranno il catalogo ufficiale otto videogiochi
Gli utenti abbonati ai vari piani di PlayStation Plus dovranno dire presto addio a diversi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony sta per togliere dal catalogo otto titoli, per far spazio alle nuove uscite. Secondo quanto è emerso, i videogiochi in questione dovrebbero abbandonare per sempre il catalogo attorno alla metà di questo mese, in particolare verso il 15 o il 16 settembre 2025.
Rimane dunque poco tempo per tutti gli utenti interessati per scaricare e giocare ai titoli in questione. Tutto questo a meno che gli utenti non decidano in alternativa di scaricarli sulla propria console da gaming. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei videogiochi che lasceranno presto il catalogo.
PlayStation Plus – videogiochi che lasceranno il catalogo a settembre
- UFC 5 (solo su PS5)
- The Plucky Squire (solo su PS5)
- Night in the Woods (sia su PS5 sia su PS4)
- Road 96 (sia su PS5 sia su PS4)
- Pistol Whip (con PSVR2)
- Odin Sphere: Leifthrasir (solo su PS4)
- FIST: Forged In Shadow Torch (sia su PS5 sia su PS4)
- Dragon’s Crown Pro (solo su PS4)
Come è possibile notare, si tratta dunque di titoli di rilievo, ai quali gli utenti potranno accedere gratuitamente soltanto fino alla metà del mese corrente. Come già detto, per gli utenti interessati sarà comunque possibile acquistare questi titoli per giocare. Ricordiamo che il colosso del gaming Sony propone tante offerte di rilievo su PlayStation Store.