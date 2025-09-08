iPhone 17 Pro, non solo camera bar: il retro sarà bicolore

La presentazione del 9 settembre si avvicina e il profilo dei prossimi iPhone 17 Pro e Pro Max è ormai delineato con una certa chiarezza. Dopo anni di continuità, Apple è pronta a rinnovare il design del modulo fotografico, che abbandonerà il tradizionale quadrato con angoli smussati per passare a una più ampia camera-bar. Ma a catturare l’attenzione negli ultimi giorni è un altro dettaglio: il possibile arrivo di un retro bicolore.

Un design che rompe con la tradizione

Nei numerosi render circolati negli scorsi mesi si sono viste ipotesi diverse: prima un retro con la camera-bar in contrasto, poi una soluzione completamente uniforme e infine una via di mezzo, con una fascia sottostante in una tonalità simile ma leggermente differente. Questa incertezza ha alimentato i dubbi, ma ora Mark Gurman di Bloomberg, una delle voci più autorevoli sulle novità Apple, ha scelto di sbilanciarsi: secondo lui iPhone 17 e iPhone 17 Pro avranno davvero un retro bicolore.

Il contrasto non sarebbe solo cromatico, ma anche materico, con una combinazione di vetro e alluminio pensata per dare maggiore identità visiva ai modelli Pro. Un cambiamento che, se confermato, segnerebbe una discontinuità significativa nel linguaggio estetico degli iPhone, mantenuto per anni su linee sobrie e uniformi.

Logo più in basso e nuova armonia visiva

Un altro dettaglio atteso riguarda la posizione del logo Apple. Sugli iPhone 17 Pro dovrebbe essere collocato più in basso, all’interno della fascia che caratterizza il retro bicolore. Una scelta che non avrebbe solo un valore estetico, ma anche funzionale: la nuova disposizione indicherebbe in modo intuitivo l’area destinata alla ricarica wireless con MagSafe.

Il quadro che emerge è quello di uno smartphone che punta a distinguersi visivamente dai predecessori, senza stravolgere completamente l’identità della gamma. A poche ore dall’evento, il retro bicolore resta una delle novità più attese e discusse dei prossimi top di gamma Apple.