iPhone 17 Air, il modello sottile che anticipa il futuro ma con molti compromessi

Manca ormai solo un giorno alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone, tra i quali spiccherà un modello in particolare: iPhone 17 Air. Questo sarà il dispositivo che probabilmente cambierà le cose per davvero e che ha già acceso gli utenti per quelle che sono le sue caratteristiche particolari. Stando alle rivelazioni di Mark Gurman di Bloomberg, questo modello rappresenta una sorta di “sacrificio” necessario per il futuro di Apple: un’anticipazione tecnologica più che un prodotto destinato a imporsi sul mercato.

Un parallelo con il primo MacBook Air

Gurman ha tracciato un parallelo con il MacBook Air del 2008: un computer innovativo, ma costoso, con prestazioni inferiori rispetto ai MacBook tradizionali e una batteria che lasciava a desiderare. L’iPhone 17 Air sembra seguire la stessa strada. Sarà più sottile degli altri modelli, ma a scapito di aspetti fondamentali come la durata della batteria e la qualità fotografica. Avrà infatti una sola fotocamera posteriore, in un’epoca in cui anche i modelli base offrono almeno due sensori.

Tra iPhone 17 e Pro, ma senza la stessa forza

Il nuovo modello andrà a posizionarsi in mezzo alla linea: più costoso e meno completo dell’iPhone 17 standard, e lontano dalle prestazioni e dalle funzionalità dell’iPhone 17 Pro. La sua unica vera carta da giocare sarà lo spessore ridotto, ma oggi i telefoni non sono più considerati ingombranti come un tempo e la ricerca estrema della sottigliezza non ha lo stesso fascino che aveva nei laptop. Un esempio recente è quello del Galaxy S25 Edge di Samsung, molto apprezzato a livello ingegneristico ma con vendite poco brillanti.

Un’anteprima del domani

L’iPhone 17 Air non nasce quindi per essere un campione di vendite, ma per fungere da test di ingegneria. Apple lo utilizzerà per sperimentare nuove soluzioni produttive, batterie più sottili e materiali che in futuro potrebbero arrivare sull’intera gamma. Questo percorso potrebbe addirittura aprire la strada a un iPhone pieghevole.

Per ora, però, chi cercherà un equilibrio tra prestazioni, autonomia e fotocamere farà meglio a puntare sugli altri modelli. L’Air sarà invece lo sguardo sul futuro, un dispositivo che anticipa ciò che potrà diventare la nuova normalità negli anni a venire.