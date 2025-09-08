Ad
Gboard si aggiorna: nuovi suggerimenti “a pillole” e menu più chiari

L’aggiornamento di Gboard introduce suggerimenti a pillole e una riorganizzazione delle impostazioni, con menu più semplici da usare.

scritto da Manuel De Pandis
Google introduce un restyling per Gboard, la tastiera predefinita di Android. L’aggiornamento porta con sé modifiche grafiche ai suggerimenti durante la digitazione e una riorganizzazione della schermata delle impostazioni, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più chiara e intuitiva.

I suggerimenti diventano più compatti

La novità più evidente riguarda la barra dei suggerimenti. In precedenza, le parole consigliate apparivano in rettangoli con angoli arrotondati. Con la versione 15.8.4 dell’app, i suggerimenti vengono mostrati in contenitori a forma di pillola, una scelta che rende l’interfaccia più moderna e uniforme. Il nuovo design si applica anche ai testi copiati dagli Appunti e ai suggerimenti generati da strumenti come Magic Cue e Pixel Screenshots sui Pixel 10. La modifica era già apparsa in fase di test nelle versioni beta, ma ora raggiunge la versione stabile e quindi tutti gli utenti.

Impostazioni più semplici da navigare

Il cambiamento più significativo riguarda però le impostazioni di Gboard, in particolare la sezione Preferenze. Qui Google ha scelto di semplificare e riorganizzare le voci disponibili.

La Barra dei suggerimenti è stata spostata sotto la voce Layout, mentre opzioni prima separate sono state accorpate in due categorie principali: Scorciatoie e Tocco dei tasti.

Tra le scorciatoie figurano funzioni come il doppio spazio per inserire un punto, lo spazio automatico dopo la punteggiatura e la possibilità di accedere ai simboli con la pressione prolungata. Nel gruppo dedicato al tocco dei tasti si trovano invece le impostazioni per suoni, vibrazione, popup e durata della pressione.

Correzioni e suggerimenti con un nuovo nome

La sezione Correzione del testo cambia nome e diventa Correzioni e suggerimenti. All’interno si trovano le opzioni legate alla correzione automatica, al controllo ortografico e grammaticale e alla gestione dei suggerimenti durante la digitazione.

In questa sezione compare anche un nuovo toggle che permette di decidere se mostrare i suggerimenti di parole direttamente nella barra dei suggerimenti. Restano presenti gli Strumenti di scrittura, disponibili sui Pixel 10 e in alcune versioni beta del sistema operativo.

