Gboard

Google introduce un restyling per Gboard, la tastiera predefinita di Android. L’aggiornamento porta con sé modifiche grafiche ai suggerimenti durante la digitazione e una riorganizzazione della schermata delle impostazioni, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più chiara e intuitiva.

I suggerimenti diventano più compatti

La novità più evidente riguarda la barra dei suggerimenti. In precedenza, le parole consigliate apparivano in rettangoli con angoli arrotondati. Con la versione 15.8.4 dell’app, i suggerimenti vengono mostrati in contenitori a forma di pillola, una scelta che rende l’interfaccia più moderna e uniforme. Il nuovo design si applica anche ai testi copiati dagli Appunti e ai suggerimenti generati da strumenti come Magic Cue e Pixel Screenshots sui Pixel 10. La modifica era già apparsa in fase di test nelle versioni beta, ma ora raggiunge la versione stabile e quindi tutti gli utenti.

Impostazioni più semplici da navigare

Il cambiamento più significativo riguarda però le impostazioni di Gboard, in particolare la sezione Preferenze. Qui Google ha scelto di semplificare e riorganizzare le voci disponibili.

La Barra dei suggerimenti è stata spostata sotto la voce Layout, mentre opzioni prima separate sono state accorpate in due categorie principali: Scorciatoie e Tocco dei tasti.

Tra le scorciatoie figurano funzioni come il doppio spazio per inserire un punto, lo spazio automatico dopo la punteggiatura e la possibilità di accedere ai simboli con la pressione prolungata. Nel gruppo dedicato al tocco dei tasti si trovano invece le impostazioni per suoni, vibrazione, popup e durata della pressione.

Correzioni e suggerimenti con un nuovo nome

La sezione Correzione del testo cambia nome e diventa Correzioni e suggerimenti. All’interno si trovano le opzioni legate alla correzione automatica, al controllo ortografico e grammaticale e alla gestione dei suggerimenti durante la digitazione.

In questa sezione compare anche un nuovo toggle che permette di decidere se mostrare i suggerimenti di parole direttamente nella barra dei suggerimenti. Restano presenti gli Strumenti di scrittura, disponibili sui Pixel 10 e in alcune versioni beta del sistema operativo.