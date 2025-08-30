Gboard dice addio a Bitmoji, forse

La tastiera virtuale di Google, Gboard, potrebbe presto perdere una delle sue funzionalità più amate. Stiamo parlando dell’integrazione con Bitmoji. Si tratta di una funzione che consente agli utenti di inserire facilmente i propri avatar personalizzati. Direttamente dalle conversazioni. E quindi senza dover uscire dall’app in uso. Un’esperienza integrata, fluida e molto apprezzata da chi ama esprimersi con sticker personalizzati. Tuttavia, un recente aggiornamento beta della tastiera suggerisce un cambio di rotta. Nella versione 15.8.4.793526320-beta-arm64-v8a di Gboard è comparso un messaggio che preannuncia la fine del supporto a Bitmoji, con una data precisa: 15 dicembre 2025. Da quel giorno, secondo quanto emerso, la scorciatoia per accedere a Bitmoji dalla tastiera sparirà, ma gli avatar non verranno eliminati. Gli utenti potranno comunque recuperarli tramite il sito ufficiale o altre app compatibili. In alcune build più recenti della tastiera, il pannello Bitmoji risulta già assente, segnale che Google potrebbe davvero essere pronta a rimuovere questa funzionalità.
Il futuro di Gboard senza Bitmoji: più spazio per nuove funzioni?
L’integrazione tra Gboard e Bitmoji è stata per anni una delle caratteristiche distintive della tastiera Google, contribuendo a renderla uno strumento versatile oltre che funzionale. Con la possibile rimozione della funzione, cambierebbe il modo in cui molti utenti sono abituati a personalizzare i propri messaggi. Tuttavia, è altrettanto possibile che Google stia semplicemente rivedendo le priorità dell’app, magari per fare spazio a nuove integrazioni native o a miglioramenti più coerenti con la sua visione futura.
La buona notizia è che Bitmoji non scomparirà del tutto. Chi ha già un avatar potrà continuare a usarlo tramite altri canali, senza perdere alcun contenuto. Per il momento, però, tutto resta in sospeso. Google non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Fino a ulteriori conferme, la versione stabile di Gboard continua a offrire il supporto Bitmoji come sempre. Gli utenti più curiosi o impazienti possono scaricare le ultime versioni beta tramite APKMirror o attendere i prossimi aggiornamenti direttamente sul Play Store.