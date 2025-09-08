Droni, missili e IA: dentro il cervello collettivo di Steel Dome

Il progetto “Steel Dome” non è solo un nuovo capitolo nella strategia militare turca, ma rappresenta anche un modo per raccontare l’immagine che la Turchia vuole dare di sé al mondo: un Paese che non dipende più da nessuno, almeno in campo tecnologico e difensivo. Erdoğan lo ha definito un “sistema di sistemi”, e non è un’esagerazione retorica. Dietro quella formula c’è la visione di uno scudo nazionale pensato per reagire a minacce sempre più complesse, dai droni che possono colpire a bassa quota fino agli ipotetici missili ipersonici che oggi popolano gli scenari geopolitici più cupi.

Steel Dome e l’autonomia tecnologica della difesa turca

L’aspetto interessante è il carattere quasi interamente “made in Turkey” di questo progetto. Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE e MKE non sono nomi sconosciuti nel settore, ma per “Steel Dome” hanno lavorato fianco a fianco, integrando le proprie tecnologie in una rete che vuole ridurre al minimo la dipendenza da componenti esteri. Questo non è solo un dettaglio tecnico, è una scelta politica precisa: dimostrare che Ankara può costruire un sistema complesso senza dover bussare alla porta dei suoi alleati, spesso percepiti più come rivali che come partner affidabili.

Dal punto di vista tecnologico, il cuore del progetto è un’infrastruttura che ricorda molto da vicino le logiche dei grandi ecosistemi digitali: sensori distribuiti, piattaforme di comando in cloud, intelligenza artificiale che elabora i dati in tempo reale e fornisce ai decisori militari una mappa aggiornata delle minacce. È un approccio che trasforma la difesa aerea in una sorta di “cervello collettivo”, capace di ragionare più velocemente dell’uomo e di reagire in modo coordinato.

I diversi livelli di protezione, dai cannoni Korkut fino ai missili Hisar, passando per le nuove soluzioni a energia diretta come i laser Gokberk e Alka, compongono un mosaico in cui la ridondanza non è uno spreco, ma una garanzia. Ogni strato è pensato per compensare i limiti dell’altro, creando un effetto a incastro che riduce il margine di errore.

Eppure, nonostante la narrativa trionfale, restano interrogativi. Quanto sarà davvero fluida l’integrazione con sistemi stranieri come i Patriot o i russi S-400, che hanno già generato frizioni con la NATO? E fino a che punto la tecnologia domestica riuscirà a sostenere le promesse fatte a livello politico? “Steel Dome” nasce come progetto di orgoglio nazionale, ma il suo vero banco di prova sarà la capacità di funzionare in uno scenario reale, dove la teoria lascia spazio all’imprevedibilità del campo.