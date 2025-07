Apple Watch Ultra, due nuovi modelli attesi entro il 2025

Secondo alcune fonti vicine alla catena di produzione che si occupa dei dispositivi Apple, l’azienda starebbe preparando non uno, ma ben due nuovi modelli della gamma di Apple Watch Ultra. Trattasi della sua linea di smartwatch più avanzati e resistenti. I nuovi modelli sono previsti entro la fine del 2025. Una mossa che segnerebbe un cambio di rotta interessante, puntando su diversificazione e segmentazione all’interno della linea premium.

Attualmente, l’Apple Watch Ultra si rivolge ad un pubblico specifico: sportivi estremi, subacquei, appassionati di outdoor, insomma persone dedite allo sport come stile di vita a 360 gradi. Potremmo descriverlo anche come un dispositivo che unisce GPS di precisione, autonomia migliorata, cassa in titanio e funzioni avanzate per l’escursionismo o il nuoto professionale. Ma Apple sembra intenzionata ad ampliare il pubblico di riferimento, senza perdere l’identità della gamma “Ultra”.

Apple potrebbe essere finalmente pronta ad annunciare due nuovi modelli di Watch Ultra

Le voci circolate online parlano di una versione aggiornata del modello attuale, con schermo micro LED — più brillante e meno dispendioso da un punto di vista energetico. Inoltre, si vocifera un secondo modello più leggero e compatto, destinato a chi desidera performance e resistenza, ma senza l’ingombro eccessivo che spesso caratterizza alcuni smartwatch. In entrambi i casi, l’hardware dovrebbe essere aggiornato con il nuovo chip per un’elaborazione più rapida, sensori di salute più precisi e una durata della batteria ancora più ampia, vera nota dolente degli attuali Apple Watch.

Ci si interroga anche sull’arrivo di funzioni mai viste prima, del tutto inedite, come il rilevamento non invasivo dei livelli di glucosio o idratazione, su cui Apple lavora ormai da anni. Ma su questo, anche i rumor più affidabili sono ancora titubanti e non si esprimono. Una cosa però è certa, Apple non vuole lasciare spazio alla concorrenza nel segmento premium dei dispositivi indossabili. E i nuovi Apple Watch Ultra potrebbero arrivare in un momento chiave, magari accanto ad Apple Ring o a nuove funzioni integrate con Vision Pro, per creare un ecosistema ancora più interconnesso.