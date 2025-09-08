Apple Watch Series 11: cinque novità che lo rendono davvero interessante

L’evento Apple di domani 9 settembre non porterà solo la nuova gamma iPhone 17, ma anche il debutto del tanto atteso Apple Watch Series 11. Le indiscrezioni raccolte nelle ultime settimane delineano un aggiornamento molto più consistente di quanto ci si potesse aspettare. La prima vera rivoluzione è la connettività 5G, che arriverebbe per la prima volta su un Apple Watch. Le voci più affidabili riferiscono della volontà di Apple di piazzare all’interno dei suoi orologi un nuovo modem MediaTek 5G RedCap a basso consumo. Questo sarebbe in grado di riuscire a garantire un’ottima efficienza in termini di batteria ma anche una velocità nettamente superiore.

La vera star però dovrebbe essere la possibilità di monitoraggio della pressione sanguigna. È chiaro che gli utenti non devono aspettarsi misurazioni mediche e professionali, ma una funzione utile per individuare picchi improvvisi o valori anomali nel lungo periodo. Un passo in avanti significativo per la salute preventiva, che si aggiungerebbe agli altri strumenti già noti come il monitoraggio cardiaco e della saturazione.

Potenza, design e intelligenza artificiale

Sul fronte hardware, Apple dovrebbe introdurre il nuovo chip S11, più veloce ed efficiente rispetto all’attuale S10. L’obiettivo non è solo garantire prestazioni superiori, ma anche ottimizzare i consumi, così da compensare l’impatto di funzioni più complesse come il 5G e l’AI.

Con watchOS 26 farà il suo debutto anche il Liquid Glass, un restyling grafico già visto su iPhone e iPad che renderà l’interfaccia più fluida e tridimensionale. Sarà il Series 11 a trarne maggior beneficio, grazie alla potenza extra del nuovo processore, mentre i modelli più vecchi potrebbero faticare a gestire tutte le animazioni.

Infine, una delle funzioni più attese riguarda l’arrivo di un coach AI integrato. Apple avrebbe lavorato a un assistente per gli allenamenti capace di adattarsi al profilo e ai progressi dell’utente, senza dover dipendere costantemente dall’iPhone. Questo trasformerebbe l’orologio in un vero compagno di fitness indipendente, con programmi personalizzati e feedback in tempo reale.

Un upgrade che punta in alto

Il nuovo Apple Watch Series 11 non dovrebbe stravolgere il design esterno, ma la somma delle novità lo rende uno dei più importanti aggiornamenti degli ultimi anni. 5G, salute, AI e grafica evoluta sono i quattro pilastri che lo distinguono dalla generazione precedente. Per chi stava aspettando il momento giusto per fare il salto, il prossimo 9 settembre potrebbe essere la data chiave.