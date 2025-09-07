Ad
Samsung, i Galaxy S26 saranno così: uno simile ad iPhone 17 Pro

Prime immagini mostrano i modellini dei Samsung Galaxy S26: Edge adotterà una camera-bar simile a iPhone 17 Pro, mentre Ultra e Pro avranno un modulo fotografico a semaforo.

scritto da Felice Galluccio
Dopo mesi di speculazioni, arrivano nuovi dettagli sui Samsung Galaxy S26. Questa volta non si tratta solo di voci, ma di un’immagine condivisa dal leaker Sonny Dickson che mostra i modellini dei tre smartphone attesi: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge. Un’anteprima che lascia intuire come Samsung stia preparando un cambio di passo sul design, in particolare per quanto riguarda il modulo fotografico.

Da quando i bordi attorno ai display si sono assottigliati rendendo i frontali molto simili tra loro, la zona posteriore è diventata l’elemento chiave per differenziare gli smartphone. E con la serie S26, Samsung sembra intenzionata a rinfrescare questo tratto distintivo.

Moduli fotografici tra “semafori” e camera-bar

Guardando i modellini, emergono due tendenze precise. La prima è la scelta di utilizzare un modulo a semaforo verticale per Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 Pro, richiamando da vicino lo stile già visto sul recente Galaxy Z Fold 7. Una soluzione che aiuta a mantenere coerenza all’interno della gamma e a rafforzare il family feeling.

La vera sorpresa riguarda invece Galaxy S26 Edge. Stando a quanto trapelato, il modello abbandonerà il classico modulo “a pillola” per adottare una camera-bar orizzontale che occupa buona parte della larghezza del retro. Nonostante ospiti solo due sensori, l’impatto visivo sarà forte, e ricorderà da vicino quello che Apple ha scelto per i nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max, in arrivo ufficialmente il 9 settembre. Anche l’iPhone 17 Air adotterà una soluzione simile, seppur più sottile in altezza.

Un design destinato a far discutere

Il cambiamento non passerà inosservato: la camera-bar, che ricorda quella dei Pixel o le anticipazioni sugli iPhone 17, rappresenta una rottura rispetto alle linee che hanno contraddistinto gli ultimi Galaxy Edge. Una scelta che potrebbe suscitare reazioni contrastanti tra chi ama la continuità e chi invece apprezza l’innovazione.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung, ma l’immagine condivisa e la reputazione del leaker rendono l’ipotesi credibile. Con il lancio previsto per il 2026, non è escluso che possano arrivare ulteriori dettagli e affinamenti. Una cosa però sembra chiara: la serie Galaxy S26 segnerà un nuovo capitolo nell’evoluzione estetica degli smartphone Samsung.

