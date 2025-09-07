AMD: la società dice addio ai dissipatori per le sue CPU

La nota società tinta di rosso ha preso una decisione dal valore storico, ha deciso di dire addio a quasi tutti i suoi dissipatori Stock per pc desktop, questi ultimi erano forniti in bundle con molti dei suoi processori ma a quanto pare non sarà più così, la società capitanata da Lisa Su non ne offrirà più e anzi ha già smesso di farlo a partire dal 1 agosto, l’unico a salvarsi da questa decisione così radicale è il modello base di gamma Wraith Stealth, il quale rimane una prerogativa dei professori meno potenti e meno costosi e offre specifiche piuttosto basilari.

Nessuna spiegazione ma perché chiaro

La società non ha rilasciato nessuna spiegazione a riguardo, ma è abbastanza semplice istituire alcune delle motivazioni, la prima fra tutte è legata al contenimento dei costi, infatti tutti i processori che non offrono più il dissipatore contenuto nella confezione non hanno subito un taglio del prezzo, ciò la accentuare che il margine di guadagno sia aumentato, poi si potrebbe argomentare anche che più in alto si va con le prestazioni più le probabilità che un utente sfrutti il dissipatore incluso in confezione sono basse, soprattutto considerando che il giorno d’oggi i dissipatori al liquido dominano il mercato e si possono ottenere a prezzi abbastanza abbordabili.

Sicuramente avere a disposizione un dissipatore incluso nella confezione non era male dal momento che consentiva anche di dilazionare la spesa acquistando un dissipatore dedicato in un secondo momento, ora però per chi sceglie di puntare su un processore top di gamma della famiglia AMD dovrà mettere in conto anche la spesa legata al dissipatore dedicato che non sarà più presente in confezione, si tratta di un cambio epocale dal momento che questi dispositivi facevano parte del contenuto della scatola da ben sette anni, a quanto pare hanno fatto la medesima fine dei caricatori presenti negli smartphone.