Microsoft si prepara a lanciare fantastiche novità in Copilot

Le aziende puntano sempre di più sull’ottimizzazione dei propri prodotti. Prodotti che per rispondere alle esigenze degli utenti implementano ormai diversi sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo al lavoro che nel corso degli ultimi anni Microsoft ha deciso di fare al fine di migliorare Copilot.

Non a caso, infatti, Microsoft continua a lavorare con l’obiettivo di ottimizzare sempre di più le funzionalità e l’efficienza della sua AI. Le novità degli ultimi giorni riguardano, in particolare, alcune importanti novità. Scopriamole insieme nel corso di questo nuovo articolo. Quali saranno i miglioramenti che Microsoft ha pensato per gli utenti che utilizzano Copilot?

Microsoft al lavoro per migliorare sempre di più Copilot

Un processo di continua ottimizzazione quello che le aziende come Microsoft portano avanti al fine di offrire sempre il meglio. Non a caso, Copilot rappresenta una soluzione basata sull’AI che permette di portare a termine molti compiti in pochissimo tempo. Siete curiosi di conoscere le novità che Copilot ha pensato per voi?

I miglioramenti a cui ha pensato l’azienda non fanno altro che attirare l’attenzione e l’azienda ha deciso di svelarsi tramite la roadmap di Microsoft 365 recentemente aggiornata. La prima novità sembrerebbe riguardare l’implementazione di alcune cards in Bing. Secondo quanto diffuso, queste ultime saranno visualizzabili nel momento in cui l’utente decide di effettuare una ricerca in merito a meteo e ad azioni. Novità prevista per novembre 2025.

Oltre a ciò, sembrerebbe che l’azienda abbia di rilasciare per lo stesso periodo anche un aggiornamento che riguarda la Copilot Dashboard. Novità che renderà la funzione molto più accessibile per le PMI. Per le aziende non mancherà inoltre la possibilità di utilizzare Copilot Chat per ottenere informazioni riguardanti le riunioni.

Infine, per offrire il meglio dell’esperienza d’uso sarà molto più semplice accedere a Copilot dal pannello Copilot Chat presente nelle app Microsoft 365. Non ci resta dunque che attendere le novità di Microsoft.