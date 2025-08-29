Microsoft rivoluzione Excel con l’implementazione di Copilot

Quante volte vi sarà capitato di utilizzare Excel per progetti di lavoro? Uno strumento che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tantissimi utenti insieme ad altre soluzioni lanciate da Microsoft. Molto spesso, però, l’utilizzo di Excel richiede tempo e anche un minimo di competenze per poterlo utilizzare in modo corretto. Una novità che potrebbe rendere contenti un gran numero di utenti riguarda il lancio di Excel Copilot.

Non a caso, dunque, Microsoft ha pensato di andare incontro alle esigenze di molti con una soluzione che consente di semplificare e ottimizzare il lavoro. Nonostante ciò, però, sembrerebbero non mancare alcuni limiti. Scopriamo insieme maggiori informazioni in merito a questa novità di casa Microsoft.

Microsoft lancia Excel Copilot: ecco i dettagli sulla novità

Sono ormai tante le novità a cui le aziende abituano gli utenti al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso di strumenti giornalmente utilizzati per semplificare la routine. La novità da parte di Microsoft riguarda il lancio di Copilot del classico strumento noto con il nome di Excel.

E’ bene sapere che attualmente la funzione Copilot è disponibile solamente per gli utenti beta di Microsoft 365. Tale novità non fa altro che semplificare l’utilizzo del programma. La generazione di formule può infatti essere effettuata seguendo alcuni consigli dell’AI.

Nonostante l’obiettivo sia quello di aiutare gli utenti, sembrerebbe che l’AI non sia effettivamente in grado di offrire il meglio. Il principale problema riguarderebbe infatti alcune restrizioni imposte dall’azienda. A tal proposito, la stessa Microsoft sconsiglia di utilizzare Copilot per portare a termine attività che richiedono precisione.

Non dimentichiamo che si tratta di una funzione disponibile solamente per gli utenti beta. Dunque parliamo ancora di un sistema che non è stato del tutto ottimizzato e che presenta di conseguenza alcune criticità durante l’utilizzo in contesti più tecnici e complessi.