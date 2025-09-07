Con Samsung Health più salute, novità e meno ostacoli

Samsung continua a investire nella salute digitale con tre nuove funzioni per l’app Samsung Health, in arrivo dall’8 settembre. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’app in un punto centrale per la gestione del benessere personale. La novità principale si chiama Find Care. Grazie alla collaborazione con HealthTap, sarà possibile prenotare visite mediche online con dottori certificati. Niente attese né spostamenti: basterà uno smartphone per consultare un medico, gestire appuntamenti futuri o richiedere chiarimenti post-visita. Una soluzione utile per semplificare l’accesso alle cure, soprattutto nei contesti più complessi.
Con Samsung Health più fitness per tutti, anche a casa
Oltre ai consulti virtuali, l’app migliora anche la gestione delle terapie farmacologiche. La sezione Health Records ora consente di collegarsi con le farmacie Walgreens (dove disponibili) per visualizzare le prescrizioni attive. Gli utenti potranno controllare i farmaci assunti in passato, verificare eventuali sovrapposizioni e aggiungere automaticamente le nuove terapie al sistema di promemoria dell’app. L’interfaccia è stata semplificata per offrire un’esperienza più chiara, con notifiche puntuali e una panoramica completa della terapia quotidiana.
Oltre alla salute medica, Samsung punta anche al benessere fisico. Con l’integrazione della piattaforma iFIT, arrivano nuovi contenuti premium per l’allenamento. Gli utenti potranno accedere a una libreria video in costante aggiornamento, suddivisa per livello, intensità e obiettivi. Si va dalle sessioni di HIIT fino al Pilates e ai programmi di recupero muscolare. Ogni video è guidato da esperti certificati, con ambientazioni curate e consigli mirati. I contenuti vengono proposti anche in base alla stagione o alle tendenze del momento, per mantenere l’allenamento sempre stimolante.
Queste nuove funzionalità saranno disponibili inizialmente in una selezione di Paesi. Tra cui l’Italia. La distribuzione coinvolge anche Stati Uniti, Regno Unito, Germania, India e altri mercati chiave. Con questo aggiornamento, Samsung Health rafforza il proprio ruolo all’interno del mondo Galaxy. Puntando su un’offerta completa che unisce prevenzione, monitoraggio e supporto quotidiano. Il tutto nel nome della salute digitale accessibile, personalizzata e sempre a portata di mano.