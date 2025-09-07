Blackview all’IFA 2025: tante le novità presentate

A Berlino, l’IFA 2025 si preannuncia come il palcoscenico ideale per Blackview. L’azienda che da anni guida il mercato dei dispositivi rugged è pronta a stupire con una gamma di prodotti che va oltre la semplice resistenza. Tra smartphone, tablet, laptop e accessori intelligenti, il marchio promette di far vivere ai visitatori un’esperienza tecnologica completa. In cui intelligenza artificiale, connettività satellitare e capacità di proiezione si intrecciano con la robustezza dei suoi dispositivi.

Ecco le novità presentate da Blackview

Al centro dell’attenzione c’è il nuovo XPLORE 2, definito come il flagship per ambienti ostili. Il suo display AMOLED HDR da 6,73 pollici, compatibile con HDR10+ e capace di riprodurre video 4K a 60 fotogrammi al secondo, porta la qualità visiva ad un livello finora impensabile. Il sistema fotografico a tripla lente permette di documentare qualsiasi scenario con il sensore principale Samsung GN9 da 50MP dotato di doppia stabilizzazione. La potenza di calcolo è garantita dal chipset MediaTek Dimensity 8300 5G, affiancato da una memoria interna fino a 1TB UFS 4.0.

Ma il vero punto di svolta è rappresentato dall’intelligenza artificiale. Doke AI 2.0 non si limita ad offrire assistenza, ma propone un’interazione avanzata e proattiva grazie a quattro applicazioni interne. Si tratta di Hi Doki, ImageX, VidGen e Soundle, che permettono di comunicare, elaborare immagini, generare video e creare contenuti audio in modo intuitivo e sofisticato.

https://youtu.be/psUOvI7zaKg

Accanto a XPLORE 2, Blackview svela varianti pensate per esigenze specifiche. XPLORE 2 Satellite introduce la comunicazione NTN via satellite. XPLORE 2 Projector, invece, trasforma lo smartphone in uno strumento di proiezione versatile, ideale per briefing, presentazioni mobili o momenti di intrattenimento all’aperto.

L’azienda non si ferma agli smartphone. XPLORE 1 Walkie Talkie offre comunicazioni affidabili fino a 22 chilometri grazie a un’antenna dual-band UHF+VHF e una fotocamera notturna da 20MP. Mentre il tablet Active 12 Pro si distingue come primo rugged 5G AI con proiettore 1080P fino a 120 pollici, mega batteria da 20.000 mAh dual-cell + 120W fast charging. Con doppie luci da campeggio e modalità PC avanzata.

Per chi cerca prestazioni da computing tradizionale, Blackview porterà sul mercato il mini PC MP100 Pro con processore Intel i9-12900HK e il laptop GamiBook 8 basato su AMD R7-7735HS. Affiancati da occhiali smart, monitor portatili, smartwatch, auricolari e speaker Bluetooth, in una proposta che fonde innovazione lifestyle e solidità estrema.