Google al lavoro su occhiali smart con AI: sfida per Meta?

I prodotti tech pensati per ottimizzare la routine degli utenti, ma non solo, sono sempre di più e tutti progettati nei minimi dettagli al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso. Attira particolarmente l’attenzione la notizia che vede come protagonista l’azienda Google. Quest’ultima avrebbe infatti portato a termine una fase di ricerca e sviluppo per portare sul mercato un paio di occhiali smart.

Secondo quanto diffuso finora, sarebbe Quanta l’azienda scelta per la progettazione del prototipo, mentre per quanto riguarda la produzione quest’ultima sarebbe stata affidata a HTC. Scopriamo dunque maggiori dettagli nel corso di questo nuovo articolo.

Google al lavoro per occhiali smart

Il panorama tecnologico attuale è sempre più ricco di dispositivi smart che puntano a rendere connessi i vari dispositivi utilizzati dagli utenti. Come ben sappiamo, è Meta attualmente l’azienda che predomina nel campo degli occhiali smart con intelligenza artificiale. I dati parlano chiaro. Il modello Ray-Ban Meta è stato il punto chiave che è riuscito a portare la percentuale di spedizioni degli occhiali smart fino al 78% nel 2025.

La decisione di Google di portare sul mercato occhiali smart basati sull’intelligenza artificiale porterebbe, di conseguenza, a una vera e propria sfida con Meta. Come anticipato, sarebbe Quanta l’azienda scelta per la progettazione del prototipo, mentre per quanto riguarda la produzione quest’ultima sarebbe stata affidata a HTC. Non risulta essere del tutto casuale la scelta delle aziende a cui affidarsi da parte di Google.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google per capire quali saranno le prossime mosse dell’azienda e, soprattutto, se l’obiettivo sarà quello di portare sul mercato degli occhiali smart basati sull’AI. Non dimentichiamo che le precedenti iniziative come il lancio dei Google Glass non raggiunsero i risultati realmente sperati inizialmente. Sulla base di ciò, senza alcun dubbio Google valuterà le prossime mosse da fare.