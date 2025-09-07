Ad
Coordinamento ipersonico: come la Cina supera il Link 16

La Cina presenta una rete militare ipersonica che coordina droni, missili e satelliti con precisione di pochi nanosecondi.

scritto da Margherita Zichella
Nell’arena della difesa militare, la corsa alla supremazia tecnologica non si gioca più soltanto su chi ha l’arma più potente, ma su chi riesce a coordinare meglio e più velocemente le proprie risorse. È qui che entra in scena la Cina, che ha presentato una nuova rete di comunicazione pensata per gestire operazioni alla velocità ipersonica, ovvero oltre cinque volte quella del suono. A quelle velocità – parliamo di quasi 14.000 chilometri orari – anche un micro errore può trasformarsi in chilometri di distanza mancati, ed è chiaro come la precisione diventi la vera moneta di scambio sul campo.

 

Dal Link 16 all’ipersonico: la rete militare cinese ridefinisce la velocità dei dati

Il sistema sviluppato dalla China Electronics Technology Group Corporation (CETC) punta proprio a questo: sincronizzare con un’accuratezza temporale inferiore ai cinque nanosecondi. Detto così può sembrare un dato astratto, ma è cento volte meglio del Link 16, la rete tattica che oggi usano le forze NATO. In altre parole, parliamo di un balzo tecnologico capace di ridisegnare i parametri con cui si misurano efficienza e affidabilità in combattimento.

Il punto cruciale sta nel cambio di approccio. Le tecnologie tradizionali come il Link 16 si basano su calcoli di andata e ritorno del segnale (il cosiddetto RTT), un metodo che funziona finché gli aerei viaggiano a velocità “gestibili”. Ma quando la scena si sposta nell’universo ipersonico, con traiettorie che cambiano in una frazione di secondo, quel metodo diventa troppo lento e impreciso. I ricercatori cinesi hanno aggirato l’ostacolo utilizzando la condivisione continua dei dati di navigazione: ogni veicolo invia in tempo reale posizione e velocità, e l’intero sistema si aggiorna di conseguenza, calcolando i ritardi di trasmissione con precisione chirurgica.

Il risultato è una rete che non solo coordina singole piattaforme, ma crea un ecosistema di attacco interconnesso. Missili, droni, caccia, navi, postazioni a terra e satelliti possono muoversi come un unico organismo, riducendo drasticamente i tempi di reazione e aumentando la capacità di colpire in maniera coordinata.

Le simulazioni hanno confermato questa efficacia, con una media di 4,2 nanosecondi di precisione e picchi che restano sempre sotto i nove. Persino con disturbi elettromagnetici e velocità relative vicine ai 16.000 km/h, il sistema ha mantenuto la sua affidabilità. E non si tratta di un progetto futuristico troppo costoso: può essere implementato con hardware accessibile, già disponibile sul mercato. Un dettaglio che rende questa innovazione non solo impressionante, ma anche immediatamente applicabile su larga scala.

Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.