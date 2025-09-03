AMD accusa i produttori di schede madri per i Ryzen X3D bruciati

La questione dei processori Ryzen X3D “bruciati” torna al centro dell’attenzione, dopo mesi di segnalazioni e discussioni online. In una recente intervista rilasciata a Quasar Zone, i dirigenti David McAfee e Travis Kirsch di AMD hanno affrontato il problema in modo diretto, pur mantenendo toni diplomatici. Il messaggio, però, è chiaro: i responsabili sono i produttori di schede madri, colpevoli di non rispettare le linee guida del chipmaker in merito ai parametri operativi, soprattutto quelli legati all’erogazione della corrente elettrica.
Prestazioni estreme, ma a quale costo? L’utenza è stanca dei Ryzen X3D bruciati
Dalla comparsa dei primi Ryzen 9800X3D danneggiati, la community ha monitorato la situazione, individuando nei BIOS di alcune schede madri — in particolare di ASRock, ma non solo — un punto critico. I tracker amatoriali condivisi dagli utenti parlano ormai di oltre 100 casi confermati, anche se il numero reale potrebbe essere più alto. Molti utenti, infatti, si sarebbero rivolti direttamente ai centri di assistenza, evitando di condividere pubblicamente la loro esperienza. I dati, per quanto non ufficiali, indicano una tendenza che AMD non può più ignorare.
Nel settore del PC gaming, ogni frame al secondo conta. Per questo motivo, alcuni produttori di schede madri tendono a superare i limiti suggeriti dai produttori di CPU, spingendo su voltaggi e correnti per ottenere prestazioni leggermente superiori. Tuttavia, i chip X3D, dotati di uno strato aggiuntivo di cache che migliora sensibilmente le performance nei giochi, sono più sensibili al calore interno. Una gestione errata dei parametri energetici può quindi trasformarsi in un danno irreversibile.
AMD si trova in una posizione particolare. I suoi socket AM4 e AM5 sono molto longevi, a differenza di quanto avviene nel mondo Intel. Questo garantisce vantaggi ai consumatori, che non devono sostituire la scheda madre a ogni generazione di CPU. Ma complica i test, perché le combinazioni tra processori e motherboard sono molte di più. Di conseguenza, individuare e prevenire criticità richiede un impegno maggiore, non sempre sostenibile su larga scala.