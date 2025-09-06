Xiaomi 16 Ultra sempre più camera phone: il logo Leica sarà protagonista del design

Per settimane si era parlato di un possibile addio tra Xiaomi e Leica, ma le ultime indiscrezioni puntano in direzione opposta. Non solo la collaborazione tra le due aziende continuerà, ma potrebbe addirittura diventare un elemento distintivo del design del prossimo Xiaomi 16 Ultra. Tante persone si stanno chiedendo come sarà il nuovo top di gamma cinese, il quale tenderà a mettere in difficoltà le altre aziende.

Secondo i rumor più recenti, lo smartphone sfoggerà per la prima volta il logo Leica nella sua versione originale, con il caratteristico sfondo rosso e la scritta bianca. Un dettaglio non da poco, che renderebbe immediatamente riconoscibile la partnership sul retro del dispositivo, trasformando l’accordo con lo storico marchio fotografico in un segno identitario per la gamma Ultra.

Specifiche tecniche attese per Xiaomi 16 Ultra

Oltre agli aspetti di design, emergono anche informazioni sul fronte hardware. Xiaomi 16 Ultra dovrebbe integrare un display LTPO OLED da 6,85 pollici con risoluzione 2K+ e cornici simmetriche ridotte al minimo, ancora più ottimizzate rispetto a quelle degli ultimi iPhone. L’esperienza visiva, quindi, si annuncia di livello assoluto.

Per quanto riguarda le prestazioni, il cuore del nuovo flagship sarà affidato al prossimo chipset Qualcomm di fascia alta, indicato come Snapdragon 8 Elite Gen 5 (o, secondo alcune ipotesi, Snapdragon 8 Elite 2). Una piattaforma pensata per garantire potenza e gestione avanzata delle funzioni AI, ormai centrali anche nel settore mobile.

Tempistiche di lancio

La serie Xiaomi 16 è attesa per un debutto ufficiale entro fine settembre, ma la variante Ultra dovrebbe seguire una strada diversa. Come già accaduto in passato, il lancio internazionale potrebbe slittare all’inizio del 2026, con una presentazione iniziale riservata al mercato cinese.

Tutto lascia pensare che Xiaomi voglia rafforzare ancora di più l’immagine del modello Ultra come camera phone di riferimento, puntando non solo sulla qualità tecnica, ma anche sull’impatto estetico del brand Leica.