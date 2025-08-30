Xiaomi 16 Pro Mini arriva a settembre

Il mese di settembre potrebbe portare con sé una novità inaspettata per gli appassionati di tecnologia mobile. Oltre ai già attesi Xiaomi 16 e 16 Pro, l’azienda cinese sarebbe pronta a presentare anche il nuovo Xiaomi 16 Pro Mini, un modello compatto che promette di offrire specifiche da top di gamma in un formato più maneggevole.

Un design compatto ma curato

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, il nuovo dispositivo adotterà un design con cornici ultra sottili, realizzate grazie alla tecnologia LIPO, e angoli arrotondati per un aspetto moderno. Lo smartphone dovrebbe integrare un pannello OLED da 6,3 pollici, dimensione ideale per chi cerca un dispositivo più contenuto senza rinunciare a una buona esperienza visiva.

Tra gli elementi confermati ci sarebbe anche il sensore di impronte ultrasonico sotto il display, ormai caratteristica dei flagship più avanzati, e una certificazione di impermeabilità di livello superiore, pensata per garantire resistenza in diverse condizioni d’uso.

Snapdragon 8 Elite 2 e autonomia da record

Il cuore del dispositivo sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, lo stesso chip previsto per i modelli maggiori della serie 16. Una scelta che conferma come il Mini non sia un prodotto di fascia media travestito, ma un vero e proprio flagship compatto, in linea con le prestazioni dei fratelli più grandi.

La caratteristica più rilevante riguarda però la batteria da 6.300 mAh, un valore insolito per smartphone di queste dimensioni. Una capacità che posiziona il dispositivo tra i compatti più longevi in circolazione, superando molti concorrenti diretti. A supporto non mancherà la ricarica wireless, che aggiunge praticità all’uso quotidiano.

Il confronto con altri modelli recenti evidenzia come la tendenza sia chiara: Vivo S30 Pro Mini raggiunge 6.500 mAh, OnePlus 13s si ferma a 6.260 mAh, mentre Xiaomi 16 Pro Mini si colloca a metà con i suoi 6.300 mAh. Secondo le indiscrezioni, il mercato dei compatti di fascia alta potrebbe spingersi verso i 7.000 mAh entro la fine del 2025, segno di un’evoluzione volta a superare il limite storico dell’autonomia ridotta.

Fotocamera con periscopio integrato

Sul comparto fotografico le informazioni sono ancora parziali, ma già emergono dettagli interessanti. Xiaomi avrebbe deciso di adottare un sensore principale di grandi dimensioni, affiancato da una fotocamera periscopica. Quest’ultima rappresenta un elemento raro su smartphone compatti, poiché la sua integrazione richiede spazio e soluzioni ingegneristiche avanzate.

Se confermato, il periscopio renderebbe il 16 Pro Mini uno dei pochi dispositivi di piccole dimensioni a proporre uno zoom ottico avanzato, differenziandolo nettamente da altri modelli della stessa fascia. Non sono stati diffusi dettagli su risoluzione o apertura delle lenti, ma la presenza stessa di questa tecnologia segnala la volontà di puntare sulla fotografia mobile come elemento distintivo.