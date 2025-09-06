WhatsApp Business: la beta introduce i temi personalizzabili per Android

WhatsApp presenta una novità che andrà ad arricchire gli strumenti pensati proprio per le aziende.

Come sappiamo l’app di Meta presenta anche una sua versione business, pensata per tutte le tipologie di aziende e lanciata nel 2018.

Si tratta di una piattaforma completamente separata dalla principale, il cui scopo è quello di fornire strumenti e mettere in comunicazione aziende e clienti.

WhatsApp Business presenta infatti alcuni strumenti come dei cataloghi di vendita, etichette per l’organizzazione dei clienti e soprattutto la possibilità di inviare messaggi automatici ai propri clienti.

Negli ultimi tempi, la versione business di WhatsApp si era aggiornata con delle novità davvero molto utili, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale che ha permesso di migliorare la comunicazione tra le due parti.

Ma adesso su WhatsApp Business è in arrivo un’altra novità.

Arrivano i temi personalizzabili su WhatsApp Business

La funzione che arriverà a breve e in maniera graduale agli utenti della versione business di WhatsApp per Android, è già presente da un po’ di tempo nella versione principale della piattaforma.

Si tratta infatti della possibilità di personalizzare i temi delle varie chat, funzione che permette di diversificare l’aspetto delle varie conversazioni.

Finora questa funzione era disponibile soltanto su WhatsApp, ma tra poco arriverà anche nella sua versione business.

L’utilizzo della funzione è molto semplice, perché sarà presente un menu in cui si potranno selezionare vari temi e sfondi coordinati, anche da poter adattare allo stile del logo del proprio brand.

Le aziende potranno scegliere tra un’ampia gamma di 22 temi e più o meno tra lo stesso numero di colori, con cui si possono personalizzare le chat.

Potrà sembrare una funzione banale da giungere in questa versione dell’app verde, tuttavia la personalizzazione della chat può essere anche un ottimo elemento di branding, atto a migliorare il canale di comunicazione che si crea tra impresa e cliente.